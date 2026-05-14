  1. В Украине

Военным, воспитывающим детей с инвалидностью, могут разрешить увольняться со службы

08:55, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутаты предлагают убрать условие, ограничивающее увольнение военнослужащих в случае наличия других лиц, обязанных воспитывать ребенка.
Военным, воспитывающим детей с инвалидностью, могут разрешить увольняться со службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законопроект № 15057, который предусматривает право на увольнение с военной службы для военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, могут вынести на рассмотрение парламентского комитета уже на следующей неделе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщили депутаты после разговора с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«Договорились вынести законопроект на рассмотрение комитета уже на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить правила увольнения военнослужащих во время военного положения в случае воспитания ребенка с инвалидностью.

Документом предусмотрено внесение изменений в статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» с целью уточнения основания увольнения военнослужащих с военной службы во время действия военного положения в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Основным положением проекта является исключение условия, согласно которому увольнение со службы возможно только при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать ребенка.

Почему возникла необходимость во внесении изменений

Сейчас действующая редакция фактически ограничивает право на увольнение, поскольку предусматривает его только в случаях, когда другой из родителей отсутствует. В результате военнослужащие, имеющие детей с инвалидностью, часто не могут уволиться со службы для осуществления надлежащего ухода.

Авторы законопроекта также обращают внимание на правовое несоответствие между различными законами.

В частности, пункт 5 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предоставляет отсрочку от призыва женщинам и мужчинам, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, без требования относительно отсутствия другого из родителей.

Это создает неодинаковый правовой подход к лицам, находящимся в подобных жизненных обстоятельствах, и ставит военнослужащих, которые уже выполняют конституционную обязанность по защите Родины, в худшее положение по сравнению с теми, кто не проходил военную службу.

Какую проблему должен решить законопроект

По словам авторов законопроекта, действующее регулирование фактически перекладывает уход за ребенком с инвалидностью на мать, что противоречит принципу равенства прав и обязанностей родителей.

Предложенные изменения должны:

  • устранить дискриминационное условие относительно наличия другого из родителей;
  • обеспечить одинаковый правовой подход к лицам, воспитывающим детей с инвалидностью;
  • согласовать нормы законодательства в сфере мобилизации и прохождения военной службы;
  • усилить социальную защиту семей военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект военные увольнение военнослужащие военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Жертва мошенничества может стать подозреваемым из-за фальшивых купюр в кошельке: как видит ситуацию Верховный Суд

Обнаружение фальшивых денег может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности.

ДТП растут, а контроля нет: почему отсутствие техосмотра электросамокатов превращает украинские улицы в зону риска

Как увеличение количества аварий подталкивает к введению техосмотра и сертификации электросамокатов.

Комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте относительно конкурсного отбора судей КСУ

Изменение статуса Консультативной группы экспертов, доступ к материалам кандидатов и дискреционные полномочия комитета — ключевые положения, вызвавшие дискуссию в парламенте

ОП КУС ВС должна сформировать единый подход к применению статьи 48 УК Украины по делам об уклонении от мобилизации

Верховный Суд передал дело на рассмотрение объединённой палаты из-за различной практики относительно применения статьи 48 УК в делах об уклонении от мобилизации.

Налоговые льготы для нерезидентов: Верховный Суд разграничил КБС и бенефициарного собственника дохода в международных соглашениях

Верховный Суд разъяснил, кто на самом деле является бенефициарным собственником дохода для целей применения международных налоговых конвенций.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]