  1. В Україні

Діти на електросамокатах: головні правила безпечної їзди

07:36, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Де дітям заборонено кататися на електросамокатах, як правильно переходити дорогу та яке захисне спорядження є обов’язковим.
Діти на електросамокатах: головні правила безпечної їзди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із настанням теплої погоди на вулицях побільшало дітей на самокатах та електросамокатах. Водночас зросла і кількість небезпечних ситуацій на дорогах — неповнолітні нерідко виїжджають на проїжджу частину, маневрують між автомобілями та перетинають дороги, не спішуючись.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правоохоронці попереджають: така поведінка може закінчитися трагедією буквально за кілька секунд, адже водії не завжди встигають помітити дитину через її низький зріст та раптову появу на дорозі.

У зв’язку з цим ювенальна поліція звернулася до батьків із закликом посилити контроль за безпекою дітей під час катання на самокатах.

У поліції нагадали основні правила безпеки:

  • дітям суворо заборонено виїжджати на проїжджу частину на самокатах та електросамокатах;
  • переходити дорогу потрібно лише пішки, ведучи самокат поруч;
  • дитина обов’язково повинна використовувати шолом та захисне спорядження;
  • у вечірній час варто використовувати світлоповертачі, щоб дитину було видно водіям та пішоходам.

Правоохоронці наголошують, що купівля електросамоката чи іншого засобу пересування автоматично покладає на батьків відповідальність за навчання дитини правилам дорожнього руху.

У ювенальній поліції закликають щодня нагадувати дітям про небезпеку на дорозі та власним прикладом демонструвати безпечну поведінку на вулиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ДТП зростають, а контролю немає: чому відсутність техогляду електросамокатів перетворює українські вулиці на зону ризику

Як збільшення кількості аварій підштовхує до запровадження техогляду і сертифікації елекросамокатів.

Комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті щодо конкурсного відбору суддів КСУ

Зміна статусу Дорадчої групи експертів, доступ до матеріалів кандидатів і дискреційні повноваження комітету — ключові положення, які викликали дискусію у парламенті.

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]