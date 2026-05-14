Діти на електросамокатах: головні правила безпечної їзди

Де дітям заборонено кататися на електросамокатах, як правильно переходити дорогу та яке захисне спорядження є обов’язковим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із настанням теплої погоди на вулицях побільшало дітей на самокатах та електросамокатах. Водночас зросла і кількість небезпечних ситуацій на дорогах — неповнолітні нерідко виїжджають на проїжджу частину, маневрують між автомобілями та перетинають дороги, не спішуючись.

Правоохоронці попереджають: така поведінка може закінчитися трагедією буквально за кілька секунд, адже водії не завжди встигають помітити дитину через її низький зріст та раптову появу на дорозі.

У зв’язку з цим ювенальна поліція звернулася до батьків із закликом посилити контроль за безпекою дітей під час катання на самокатах.

У поліції нагадали основні правила безпеки:

дітям суворо заборонено виїжджати на проїжджу частину на самокатах та електросамокатах;

переходити дорогу потрібно лише пішки, ведучи самокат поруч;

дитина обов’язково повинна використовувати шолом та захисне спорядження;

у вечірній час варто використовувати світлоповертачі, щоб дитину було видно водіям та пішоходам.

Правоохоронці наголошують, що купівля електросамоката чи іншого засобу пересування автоматично покладає на батьків відповідальність за навчання дитини правилам дорожнього руху.

У ювенальній поліції закликають щодня нагадувати дітям про небезпеку на дорозі та власним прикладом демонструвати безпечну поведінку на вулиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.