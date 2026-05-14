Дети на электросамокатах: главные правила безопасной езды
С наступлением теплой погоды на улицах стало больше детей на самокатах и электросамокатах. Одновременно возросло и количество опасных ситуаций на дорогах — несовершеннолетние нередко выезжают на проезжую часть, маневрируют между автомобилями и пересекают дороги, не спешиваясь.
Правоохранители предупреждают: такое поведение может закончиться трагедией буквально за несколько секунд, ведь водители не всегда успевают заметить ребенка из-за его низкого роста и внезапного появления на дороге.
В связи с этим ювенальная полиция обратилась к родителям с призывом усилить контроль за безопасностью детей во время катания на самокатах.
В полиции напомнили основные правила безопасности:
- детям строго запрещено выезжать на проезжую часть на самокатах и электросамокатах;
- переходить дорогу нужно только пешком, ведя самокат рядом;
- ребенок обязательно должен использовать шлем и защитное снаряжение;
- в вечернее время стоит использовать световозвращатели, чтобы ребенка было видно водителям и пешеходам.
Правоохранители подчеркивают, что покупка электросамоката или другого средства передвижения автоматически возлагает на родителей ответственность за обучение ребенка правилам дорожного движения.
В ювенальной полиции призывают ежедневно напоминать детям об опасности на дороге и личным примером демонстрировать безопасное поведение на улице.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.