Голова НБУ Андрій Пишний показав, як гроші Ощадбанку поверталися з Угорщини через кордон, фото

18:47, 6 травня 2026
Андрій Пишний прокоментував повернення Ощадбанку коштів, які були затримані в Угорщині у березні.
Як відомо, Угорщина повернула Ощадбанку кошти, які були затримані у березні. Над поверненням грошей увесь цей час працювала велика команда фахівців, попри значний публічний резонанс навколо ситуації, зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, історія супроводжувалася хвилею емоцій, спекуляцій і спроб дискредитації, однак вирішальними стали професійна робота команди та правова позиція України.

«Правда та закон були на нашому боці. І саме завдяки спокійній та послідовній роботі вдалося досягти результату», — наголосив Пишний

Наразі кошти та цінності вже повертаються в Україну у повному обсязі.

Фото: Андрій Пишний

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, вже зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України. Однак, як повідомила пресслужба банку, транспорт і майно банку досі залишаються затриманими.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною. 

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Додамо, що 12 березня інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, були передані представникам банку та українським дипломатам.

