Угорщина повернула Україні захоплені спецслужбами кошти та цінності Ощадбанку

Угорська сторона повернула всі кошти та цінності, а українських інкасаторів вдалося звільнити раніше.

Гроші і золото, яке вилучили в українських інкасаторів / Фото: уряд Угорщини

Президент Володимир Зеленський повідомив про повернення коштів і цінностей Ощадбанку, які угорські спецслужби захопили в березні цього року.

Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Їх вдалося повернути раніше, а нині на територію України також доправили всі кошти та цінності в повному обсязі.

Зеленський назвав це «важливим кроком у відносинах з Угорщиною» та подякував угорській стороні «за конструктив і цивілізований крок».

Президент також висловив вдячність українській команді, яка працювала над поверненням активів і захистом інтересів держави та громадян.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, вже зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України. Однак, як повідомила пресслужба банку, транспорт і майно банку досі залишаються затриманими.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною.

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Додамо, що 12 березня інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, були передані представникам банку та українським дипломатам.

