Венгрия вернула Украине захваченные спецслужбами средства и ценности Ощадбанка

16:05, 6 мая 2026
Венгерская сторона вернула все средства и ценности, а украинских инкассаторов удалось освободить ранее.
Деньги и золото, изъятое у украинских инкассаторов / Фото: правительство Венгрии
Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении средств и ценностей Ощадбанка, которые венгерские спецслужбы захватили в марте этого года.

Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Их удалось вернуть раньше, а сейчас на территорию Украины также доставили все средства и ценности в полном объеме.

Зеленский назвал это «важным шагом в отношениях с Венгрией» и поблагодарил венгерскую сторону «за конструктив и цивилизованный шаг».

Президент также выразил благодарность украинской команде, которая работала над возвращением активов и защитой интересов государства и граждан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных в Будапеште, уже встретили на границе — они вернулись на территорию Украины. Однако, как сообщила пресс-служба банка, транспорт и имущество банка до сих пор остаются задержанными.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявлял, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Добавим, что 12 марта инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии, были переданы представителям банка и украинским дипломатам. 

