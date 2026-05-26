В Украине ускорят работу со служебной информацией в госсекторе

Госспецсвязи инициировала экспериментальный проект по электронному обмену документами «Для служебного пользования».

Фото: depositphotos.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял постановление № 642 «О реализации экспериментального проекта по внедрению электронного документооборота электронных документов, содержащих служебную информацию», которое дает старт проекту по внедрению межведомственного электронного документооборота для документов с грифом «Для служебного пользования». Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Эта инициатива призвана модернизировать и ускорить работу со служебной информацией в государственном секторе.

Первыми участниками проекта станут Администрация Госспецсвязи и Администрация Госпогранслужбы. Ведомства должны совместно разработать новые технические решения и объединить собственные системы электронного документооборота, адаптированные для работы с информацией ограниченного доступа.

Электронный обмен служебными документами будет осуществляться с использованием ресурсов Национальной электронной коммуникационной сети и Национальной системы конфиденциальной связи. При необходимости к процессу также будут привлекаться ресурсы поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг.

«Инициатива является открытой. К ней могут присоединиться другие органы государственной власти, структуры, обеспечивающие деятельность Президента Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров, а также органы военного управления», — заявили в Госспецсвязи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.