В Україні пришвидшать роботу зі службовою інформацією в держсекторі

Держспецзв’язку ініціювала експериментальний проєкт із електронного обміну документами «Для службового користування».

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 642 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження електронного документообігу електронних документів, що містять службову інформацію», яка дає старт проєкту із запровадження міжвідомчого електронного документообігу для документів із грифом «Для службового користування». Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Ця ініціатива покликана осучаснити та пришвидшити роботу зі службовою інформацією в державному секторі.

Першими учасниками проєкту стануть Адміністрація Держспецзв’язку та Адміністрація Держприкордонслужби. Відомства мають спільно розробити нові технічні рішення та об’єднати власні системи електронного документообігу, адаптовані для роботи з інформацією з обмеженим доступом.

Електронний обмін службовими документами здійснюватимуть з використанням ресурсів Національної електронної комунікаційної мережі та Національної системи конфіденційного зв’язку. За потреби до процесу також залучатимуть ресурси постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг.

«Ініціатива є відкритою. До неї можуть долучитися інші органи державної влади, структури, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, та органи військового управління», - заявили у Держспецзв’язку.

