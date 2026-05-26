  1. В Україні

В Україні пришвидшать роботу зі службовою інформацією в держсекторі

17:35, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Держспецзв’язку ініціювала експериментальний проєкт із електронного обміну документами «Для службового користування».
В Україні пришвидшать роботу зі службовою інформацією в держсекторі
Фото: depositphotos.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 642 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження електронного документообігу електронних документів, що містять службову інформацію», яка дає старт проєкту із запровадження міжвідомчого електронного документообігу для документів із грифом «Для службового користування». Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ця ініціатива покликана осучаснити та пришвидшити роботу зі службовою інформацією в державному секторі.

Першими учасниками проєкту стануть Адміністрація Держспецзв’язку та Адміністрація Держприкордонслужби. Відомства мають спільно розробити нові технічні рішення та об’єднати власні системи електронного документообігу, адаптовані для роботи з інформацією з обмеженим доступом.

Електронний обмін службовими документами здійснюватимуть з використанням ресурсів Національної електронної комунікаційної мережі та Національної системи конфіденційного зв’язку. За потреби до процесу також залучатимуть ресурси постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг.

«Ініціатива є відкритою. До неї можуть долучитися інші органи державної влади, структури, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, та органи військового управління», - заявили у Держспецзв’язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці держслужба

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]