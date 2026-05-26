  1. В Україні

Рустем Умєров несподівано прибув до Берліну: що і з ким обговорюватиме

18:34, 26 травня 2026
Візит відбувається в умовах загострення безпекової ситуації після нових російських погроз щодо ударів по Києву.
Фото: Global Look Press
Секретар РНБО України Рустем Умєров несподівано прибув до Берліна для проведення закритих переговорів з радниками з питань національної безпеки країн групи E3 - Німеччини, Франції та Великої Британії, пише Politico.

Переговори проходять у конфіденційному форматі. Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відмовився коментувати зустріч, пославшись саме на її закритий характер.

У Politico зазначили, що переговори відбуваються у критичний момент після масованої атаки Росії на Київ та нових заяв Москви про «послідовні й системні удари» по українській столиці.

Згодом речниця Умєрова Діана Давітян підтвердила журналістам, що міністр працює в Берліні.

За її словами, однією із зустрічей стали переговори з німецьким колегою Гюнтером Зауттером.

Сторони обговорювали питання безпеки, переговорний процес, а також оборонну співпрацю між Україною та Німеччиною, зокрема реалізацію Drone Deal.

Водночас Давітян спростувала інформацію про нібито «екстрений характер» переговорів.

«Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін. Також на цьому тижні будуть ще декілька європейських столиць», - заявила речниця.

