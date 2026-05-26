  1. В Україні

На Сумщині експосадовець сервісного центру постав перед судом за недостовірне декларування

17:48, 26 травня 2026
Охтирський міськрайонний суд Сумської області визнав винним колишнього адміністратора територіального сервісного центру (ТСЦ) в місті Охтирка у декларуванні недостовірних відомостей. Про це повідомило НАЗК.

Підставою для ухвалення вироку стали у тому числі матеріали повної перевірки декларації за 2024 рік.

Під час перевірки встановлено, що посадовець користувався банківською карткою родички, яка проживає на території РФ, та протягом 2024 року отримав на неї кошти на загальну суму понад 2,5 млн грн від третіх осіб.  Після надходження коштів він використовував їх на власні потреби.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив посадовцю покарання у виді штрафу у розмірі 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік.

Також, як зазначено у вироку суду, декларант перерахував 49 тис. грн на допомогу Збройним Силам України.

Вирок набирає законної сили протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

