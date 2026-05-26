В Сумской области экс-чиновник сервисного центра предстал перед судом за недостоверное декларирование

Ахтырский горрайонный суд Сумской области признал виновным бывшего администратора территориального сервисного центра (ТСЦ) в городе Ахтырка в декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщило НАПК.

Основанием для вынесения приговора стали в том числе материалы полной проверки декларации за 2024 год.

Во время проверки установлено, что чиновник пользовался банковской картой родственницы, проживающей на территории Российской Федерации, и в течение 2024 года получал на нее средства на общую сумму более 2,5 млн грн от третьих лиц. После поступления средств он использовал их на собственные нужды.

Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год.

Также, как указано в приговоре суда, декларант перечислил 49 тыс. грн на помощь Вооруженным Силам Украины.

Приговор вступает в законную силу в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

