В Украине усилят обучение соцработников для работы с ветеранами и ВПЛ

В 2026 году Минсоцполитики усилит обучение работников социальной сферы для безбарьерной работы с ветеранами, ВПЛ, людьми с инвалидностью и другими категориями граждан, нуждающихся в поддержке.

Министерство социальной политики в 2026 году продолжает реализацию программы обучения для работников социальной сферы в рамках инициативы «Безбарьерность». Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин во время заседания Совета безбарьерности при участии первой леди Елены Зеленской и премьер-министра Юлии Свириденко.

Программа направлена на развитие практических навыков специалистов, работающих в системе социальной поддержки населения, с акцентом на обеспечение доступности услуг, недопущение дискриминации и создание безбарьерной среды.

Во время открытия Национальной недели безбарьерности Елена Зеленская подчеркнула, что понятие безбарьерности сегодня охватывает не только физическую доступность, но и экономические, образовательные и информационные аспекты. По ее словам, все больше граждан связывают безбарьерность с равенством возможностей, доступностью и свободой.

По информации Минсоцполитики, в 2026 году программой обучения планируют охватить около 90 тысяч работников социальной сферы. Речь идет, в частности, о сотрудниках Пенсионного фонда Украины, Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, Государственной службы по делам детей, Нацсоцслужбы, центров жизнестойкости, органов местного самоуправления, а также поставщиков социальных услуг, тренеров, супервизоров и специалистов по социальной работе.

Улютин отметил, что ключевой задачей является формирование практики равного отношения, обеспечение доступности и уважения к человеческому достоинству в ежедневной работе социальной сферы.

В первом квартале 2026 года уже проведен ряд тренингов и обучающих мероприятий, посвященных формированию жизнестойкости, вопросам безбарьерности, гендерного равенства и предотвращения домашнего насилия. Также организованы вебинары по безбарьерному взаимодействию с детьми и молодежью, а при участии амбассадора безбарьерности подготовлены видеоматериалы о правах людей с инвалидностью.

Следующими этапами программы определены запуск онлайн-сериала «Жизнестойкость для специалистов и громад» на платформе «Дія.Освіта», создание Национальной цифровой платформы профессионального развития работников социальной сферы и внедрение новых образовательных программ для специалистов центров жизнестойкости.

Кроме того, в рамках Национальной недели безбарьерности был представлен художественный проект «Безбарьерность — это когда можешь за словами видеть человека». Инициатива реализована совместно с ЮНИСЕФ, общественной организацией «Безбарьерность» и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины в рамках инициативы первой леди «Без барьеров».

В министерстве подчеркивают, что качество взаимодействия в социальной сфере напрямую влияет на то, насколько быстро и комфортно ветераны, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица и граждане пожилого возраста могут получить необходимую поддержку.

