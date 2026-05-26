Пенсия в 60 лет под угрозой: из-за каких ошибок украинцы теряют страховой стаж

Пенсионный фонд предупредил, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, однако из-за неофициальной работы, ошибок в документах, договоров ЦБХ или неуплаты ЕСВ часть трудовых лет могут не засчитать.

Для оформления пенсии в 60 лет украинцам необходимо иметь достаточный страховой стаж. В 2026 году минимальное требование составляет 33 года. Однако даже многолетняя работа не всегда гарантирует, что весь трудовой период будет учтен Пенсионным фондом. Часто люди узнают о нехватке стажа только перед выходом на пенсию.

В Пенсионном фонде объясняют, что страховой стаж формируется только за те периоды, когда работодатель или сам человек официально уплачивали взносы. Если таких платежей не было или документы оформлены неправильно, в пенсионной истории возникают так называемые «дыры».

Из-за чего возникают пробелы в стаже

Одной из самых распространенных причин является неофициальное трудоустройство. Работник может годами выполнять работу, но если работодатель не платил ЕСВ, этот период не будет учтен для пенсии. Подобная ситуация часто возникает и при получении зарплаты «в конверте».

Потеря стажа также происходит из-за длительных перерывов в работе. Это может быть уход за ребенком без надлежащего оформления, затяжной поиск новой работы или увольнение на длительный период. Дополнительные риски касаются предпринимателей, которые временно прекращали деятельность, а также украинцев, работавших за границей без добровольной уплаты взносов в Украине.

Чем опасна работа по договорам ГПХ

Отдельное внимание специалисты советуют обратить на гражданско-правовые договоры и неполную занятость. В таких случаях страховой стаж засчитывается не автоматически за полный месяц, а в соответствии с размером уплаченных взносов.

Если сумма ЕСВ окажется меньше минимально установленного уровня, человеку могут засчитать только часть месяца. Через несколько лет это способно превратиться в существенную нехватку стажа для выхода на пенсию.

Ошибки в документах тоже могут лишить пенсии

Иногда проблема возникает даже у тех, кто работал официально. Причиной могут стать ошибки в трудовых книжках или кадровых документах. Неправильно указанные даты, отсутствие печатей, исправления без подтверждения или неточности в названии должности нередко становятся основанием для незачета стажа.

Дополнительные сложности возникают после ликвидации предприятий или утраты архивов. Особенно актуально это для территорий, пострадавших от боевых действий или находившихся в оккупации.

Как подтвердить стаж до 2004 года

Если речь идет о периодах работы до 1 января 2004 года, купить стаж задним числом невозможно. В таких случаях единственным способом восстановить утраченные годы остается поиск подтверждающих документов.

Для этого необходимо обращаться в архивные учреждения или к предприятиям-правопреемникам. Подтверждением могут быть приказы о приеме на работу, справки о зарплате или другие официальные документы. На основании таких данных Пенсионный фонд обязан учесть стаж.

Для тех, кто работает неофициально, занимается фрилансом или находится за границей, закон предусматривает возможность добровольного участия в системе пенсионного страхования. Человек может самостоятельно заключить договор и регулярно уплачивать взносы.

В таком случае стаж продолжает накапливаться даже без официального работодателя. Минимальный взнос составляет 22% от размера минимальной заработной платы.

Можно ли докупить недостающий стаж

Если человек уже достиг пенсионного возраста, но ему не хватает нескольких месяцев или лет стажа, закон позволяет его докупить. Оформление происходит через Налоговую службу, однако стоимость такой процедуры значительно выше, поскольку взносы уплачиваются по двойному тарифу.

Также предусмотрена возможность доплаты за неполные месяцы работы, чтобы они были засчитаны как полные.

Почему важно регулярно проверять свой стаж

Специалисты советуют не ждать пенсионного возраста, а периодически проверять информацию в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Это позволяет вовремя заметить отсутствующие периоды работы и исправить проблемы с документами.

Кроме того, украинцам рекомендуют избегать неофициального трудоустройства и заранее оцифровать трудовую книжку. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов перед выходом на пенсию и обеспечить стабильные выплаты в будущем.

