Учебные автомобили хотят убрать с дорог в час пик для уменьшения пробок

17:39, 26 мая 2026
В Украине предлагают ограничить движение учебных автомобилей с 10:00 до 17:00.
В больших городах Украины все чаще обсуждают способы уменьшения пробок в часы пик. Одна из предложенных инициатив — введение временных ограничений для движения учебных автомобилей в наиболее загруженное время.

На сайте правительства зарегистрировали петицию №41/009984-26эп относительно введения временных ограничений для движения учебных автомобилей в часы пик в крупных городах. Авторы предложения считают, что это может положительно повлиять на дорожный трафик и снизить пробки в периоды наибольшей нагрузки на дороги.

В частности, предлагается разрешить движение учебных автомобилей только в промежутке с 10:00 до 17:00. По мнению инициаторов, обучающие авто из-за более низкой скорости движения могут осложнять транспортный поток в часы пик, что влияет на расход топлива и экологическую ситуацию в городах.

Также авторы обращения отмечают, что из-за пробок водители тратят больше времени на дорогу к работе и больше горючего в условиях постоянного роста цен.

Напомним, в Украине предлагают внести изменения в Правила дорожного движения и урегулировать движение мотоциклов между полосами транспортного потока (lane splitting).

