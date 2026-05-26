Учебные автомобили хотят убрать с дорог в час пик для уменьшения пробок

В Украине предлагают ограничить движение учебных автомобилей с 10:00 до 17:00.

В больших городах Украины все чаще обсуждают способы уменьшения пробок в часы пик. Одна из предложенных инициатив — введение временных ограничений для движения учебных автомобилей в наиболее загруженное время.

На сайте правительства зарегистрировали петицию №41/009984-26эп относительно введения временных ограничений для движения учебных автомобилей в часы пик в крупных городах. Авторы предложения считают, что это может положительно повлиять на дорожный трафик и снизить пробки в периоды наибольшей нагрузки на дороги.

В частности, предлагается разрешить движение учебных автомобилей только в промежутке с 10:00 до 17:00. По мнению инициаторов, обучающие авто из-за более низкой скорости движения могут осложнять транспортный поток в часы пик, что влияет на расход топлива и экологическую ситуацию в городах.

Также авторы обращения отмечают, что из-за пробок водители тратят больше времени на дорогу к работе и больше горючего в условиях постоянного роста цен.

