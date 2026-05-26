Навчальні автомобілі хочуть прибрати з доріг у години пік для зменшення заторів

17:39, 26 травня 2026
В Україні пропонують обмежити рух навчальних автомобілів з 10:00 до 17:00.
У великих містах України все частіше обговорюють способи зменшення заторів у години пік. Одна із запропонованих ініціатив — можливе запровадження часових обмежень для руху навчальних автомобілів у найбільш завантажений час.

На сайті уряду зареєстрували петицію 41/009984-26еп щодо запровадження часових обмежень для руху навчальних автомобілів у години пік у великих містах. Автори пропозиції вважають, що це може позитивно вплинути на дорожній трафік та зменшити затори у періоди найбільшого навантаження на дороги.

Зокрема, пропонується дозволити рух учбових автомобілів лише у проміжку з 10:00 до 17:00. На думку ініціаторів, навчальні авто через нижчу швидкість руху можуть ускладнювати транспортний потік у години пік, що впливає на витрати пального та екологічну ситуацію у містах.

Також автори звернення зазначають, що через затори водії витрачають більше часу на дорогу до роботи та більше пального в умовах постійного зростання цін.

Нагадаємо, в Україні пропонують внести зміни до Правил дорожнього руху та врегулювати рух мотоциклів між смугами транспортного потоку (lane splitting).

