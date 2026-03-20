В Україні хочуть дозволити рух між смугами — Кабмін просять змінити ПДР

В Україні зареєстровано електронну петицію з пропозицією внести зміни до Правил дорожнього руху та врегулювати рух мотоциклів між смугами транспортного потоку (lane splitting).

У петиції № 41/009523-26еп підкреслюється, що існує проблема — на сьогодні ПДР України прямо не регулюють рух мотоциклів між смугами, що призводить до:

неоднозначного трактування норм;

конфліктів між учасниками дорожнього руху;

підвищеного ризику ДТП, зокрема наїздів ззаду на мотоцикли в заторах.

Мотоцикли є більш вразливими учасниками руху, а стояння в заторах підвищує ризик їх пошкодження та створює додаткову небезпеку для водіїв.

Автори пропонують внести до ПДР нову норму щодо дозволу руху мотоциклів між смугами у щільному або зупиненому потоці — за умови обмеження швидкості потоку до 30 км/год, різниці швидкостей не більше 15 км/год, руху між визначеними смугами, заборони руху поруч із великогабаритним транспортом та обов’язкового дотримання безпечної дистанції.

Подібна практика вже застосовується у ряді країн, зокрема: США (штат Каліфорнія), Франція, Велика Британія, Італія та Іспанія.

Судова практика

Аналіз судової практики свідчить про відсутність у правозастосуванні категорії руху між смугами як самостійного правового явища. Суди не оперують поняттями «між смугами» чи lane splitting, натомість оцінюють відповідні ситуації через загальні конструкції ПДР.

У справі № 712/5468/24, що стосувалася притягнення до відповідальності за статтею 124 КУпАП у зв’язку з ДТП за участю мотоцикла Yamaha, суд досліджував обставини руху транспортних засобів у щільному потоці. Мотоцикліст фактично рухався між автомобілями, однак суд не кваліфікував сам по собі такий рух як порушення. Вирішальними були інші критерії — дотримання безпечної швидкості, дистанції та передбачуваність маневру. Відповідальність визначалась з урахуванням конкретної поведінки учасників, а не через формальну заборону відповідного способу руху.

Показовою є практика Верховного Суду у справах про ДТП за участю мотоциклів у транспортному потоці. У постанові Верховного Суду у справі № 753/19966/17 суд наголосив, що для притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху визначальним є не сам факт будь-якого порушення, а наявність причинного зв’язку між такими діями та наслідками. У цій справі водій автомобіля, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу мотоциклу, що рухався у зустрічному напрямку, посилаючись на те, що не бачив його. Верховний Суд, погоджуючись із висновками апеляційної інстанції, зазначив, що водій мав об’єктивну можливість виявити транспортний засіб та уникнути ДТП, а тому саме його дії перебувають у причинному зв’язку з настанням наслідків. При цьому можливе перевищення швидкості мотоциклістом не було визнано визначальним фактором для встановлення вини.

У постанові Верховного Суду у справі № 336/5089/20 суди встановили, що водій автомобіля, здійснюючи обгін із перевищенням швидкості, допустив зіткнення з мотоциклом, який у цей момент змінював напрямок руху. Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій про наявність причинного зв’язку між порушенням швидкісного режиму та настанням ДТП, підкресливши, що саме небезпечна поведінка водія обмежила можливість уникнення зіткнення. При цьому суд не аналізував спосіб руху мотоцикліста як окрему правову категорію, зосередившись на дотриманні загальних вимог безпеки дорожнього руху.

Запропоновані у петиції зміни спрямовані на усунення цієї невизначеності шляхом встановлення конкретних умов, за яких рух між смугами допускається.

Очікуваний результат:

підвищення безпеки мотоциклістів;

зменшення навантаження на дороги;

зниження кількості конфліктів між водіями; - узгодження українських ПДР з міжнародною практикою.

Таким чином, відсутність чітких правил щодо руху між смугами призводить до того, що суди не розглядають його як окрему правову категорію, а тому єдиної практики не формується. Врегулювання цього питання могло б не лише підвищити безпеку на дорогах, а й забезпечити необхідну правову визначеність, яку вже використовують іноземні провідні країни.

