В Украине хотят разрешить движение между полосами — Кабмин просят изменить ПДД

В Украине зарегистрирована электронная петиция с предложением внести изменения в Правила дорожного движения и урегулировать движение мотоциклов между полосами транспортного потока (lane splitting).

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В петиции № 41/009523-26еп подчеркивается, что существует проблема — на сегодняшний день ПДД Украины прямо не регулируют движение мотоциклов между полосами, что приводит к:

неоднозначному толкованию норм;

конфликтам между участниками дорожного движения;

повышенному риску ДТП, в частности наездов сзади на мотоциклы в заторах.

Мотоциклы являются более уязвимыми участниками движения, а нахождение в заторах повышает риск их повреждения и создает дополнительную опасность для водителей.

Авторы предлагают внести в ПДД новую норму, разрешающую движение мотоциклов между полосами в плотном или остановленном потоке — при условии ограничения скорости потока до 30 км/ч, разницы скоростей не более 15 км/ч, движения между определенными полосами, запрета движения рядом с крупногабаритным транспортом и обязательного соблюдения безопасной дистанции.

Подобная практика уже применяется в ряде стран, в частности: США (штат Калифорния), Франция, Великобритания, Италия и Испания.

Судебная практика

Анализ судебной практики свидетельствует об отсутствии в правоприменении категории движения между полосами как самостоятельного правового явления. Суды не оперируют понятиями «между полосами» или lane splitting, а оценивают соответствующие ситуации через общие конструкции ПДД.

В деле № 712/5468/24, касавшемся привлечения к ответственности по статье 124 КУпАП в связи с ДТП с участием мотоцикла Yamaha, суд исследовал обстоятельства движения транспортных средств в плотном потоке. Мотоциклист фактически двигался между автомобилями, однако суд не квалифицировал само по себе такое движение как нарушение. Определяющими были иные критерии — соблюдение безопасной скорости, дистанции и предсказуемость маневра. Ответственность определялась с учетом конкретного поведения участников, а не через формальный запрет соответствующего способа движения.

Показательной является практика Верховного Суда по делам о ДТП с участием мотоциклов в транспортном потоке. В постановлении Верховного Суда по делу № 753/19966/17 суд подчеркнул, что для привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения решающим является не сам факт любого нарушения, а наличие причинной связи между такими действиями и последствиями. В этом деле водитель автомобиля, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении, ссылаясь на то, что не видел его. Верховный Суд, соглашаясь с выводами апелляционной инстанции, отметил, что водитель имел объективную возможность обнаружить транспортное средство и избежать ДТП, а потому именно его действия находятся в причинной связи с наступлением последствий. При этом возможное превышение скорости мотоциклистом не было признано определяющим фактором для установления вины.

В постановлении Верховного Суда по делу № 336/5089/20 суды установили, что водитель автомобиля, осуществляя обгон с превышением скорости, допустил столкновение с мотоциклом, который в этот момент изменял направление движения. Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о наличии причинной связи между нарушением скоростного режима и наступлением ДТП, подчеркнув, что именно опасное поведение водителя ограничило возможность избежать столкновения. При этом суд не анализировал способ движения мотоциклиста как отдельную правовую категорию, сосредоточившись на соблюдении общих требований безопасности дорожного движения.

Предложенные в петиции изменения направлены на устранение этой неопределенности путем установления конкретных условий, при которых движение между полосами допускается.

Ожидаемый результат:

повышение безопасности мотоциклистов;

уменьшение нагрузки на дороги;

снижение количества конфликтов между водителями;

согласование украинских ПДД с международной практикой.

Таким образом, отсутствие четких правил относительно движения между полосами приводит к тому, что суды не рассматривают его как отдельную правовую категорию, а потому единая практика не формируется. Урегулирование этого вопроса могло бы не только повысить безопасность на дорогах, но и обеспечить необходимую правовую определенность, которая уже используется в ведущих зарубежных странах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.