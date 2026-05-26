Село Рясное в Сумской области остается под контролем украинских сил — ВСУ опровергли заявления РФ

Украинские военные заявили, что распространяемая информация о «захвате» села и «разгроме» Сил обороны является российской дезинформацией и не соответствует реальному положению дел.

Информация, которую активно распространяют российские ресурсы о якобы захвате села Рясне Краснопольской общины в Сумской области подразделениями 34-й отдельной мотострелковой бригады РФ и «уничтожении» украинских сил, является очередной информационно-психологической операцией и не соответствует действительности. Об этом заявили в 14-м армейском корпусе.

В сообщении отмечается, что подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи обороны, выполняют задачи по сдерживанию противника и наносят ему существенные потери в живой силе.

В корпусе подчеркивают, что попытки врага представить ситуацию как «захват» населенного пункта и выдумывание длительных боевых эпизодов с якобы участием украинских «штурмовых групп» имеют целью создание иллюзии успехов для внутренней российской аудитории и объяснение собственных неудач на фронте.

Также подчеркивается, что населенный пункт Рясне находится под контролем Вооруженных сил Украины, а ситуация остается под контролем.

