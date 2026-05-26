Рясне на Сумщині залишається під контролем українських сил – у ЗСУ спростували заяви РФ

Українські військові заявили, що поширена інформація про «захоплення» села та «розгром» Сил оборони є російською ІПСО і не відповідає реальному стану справ.

Інформація, яку активно поширюють російські ресурси про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї окремої мотострілецької бригади РФ та «знищення» українських сил, є черговою інформаційно-психологічною операцією та не відповідає дійсності. Про це заявили у 14-му армійському корпусі.

У повідомленні зазначається, що підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі оборони, виконують завдання зі стримування противника та завдають йому суттєвих втрат у живій силі.

У корпусі наголошують, що спроби ворога подати ситуацію як «захоплення» населеного пункту та вигадування тривалих бойових епізодів із нібито участю українських «штурмових груп» мають на меті створення ілюзії успіхів для внутрішньої російської аудиторії та пояснення власних невдач на фронті.

Також підкреслюється, що населений пункт Рясне перебуває під контролем Збройних сил України, а ситуація залишається контрольованою.

