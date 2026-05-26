  В Украине

Как правильно задекларировать квартиру, если часть денег подарили родственники

17:29, 26 мая 2026
Во время подачи ежегодных деклараций у декларантов нередко возникают вопросы относительно того, как правильно отражать приобретение недвижимости, если часть средств на покупку была подарена члену семьи. Особенно это касается случаев, когда право собственности оформляется на субъекта декларирования, а источником части средств является подарок жене или мужу от родственников.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала примеры, приведенные Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, относительно того, как в таких случаях правильно отражать недвижимость и расходы в декларации.

Речь идет о ситуации, когда семья покупает квартиру стоимостью 3 млн грн: 2 млн грн субъект декларирования сэкономил из заработной платы, а еще 1 млн грн жена декларанта получила в подарок от своих родителей. Право собственности на квартиру в отчетном периоде зарегистрировано на субъекта декларирования.

В таком случае в декларации необходимо отразить:

  • в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информацию о приобретенной квартире, если она находится в собственности по состоянию на конец отчетного года;
  • в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информацию о подарке жене в денежной форме;
  • в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информацию о договоре купли-продажи и расходе субъекта декларирования на его выполнение, если разовый расход превышает 50 прожиточных минимумов.

Если вся сумма за квартиру была уплачена субъектом декларирования одной транзакцией, то в декларации указывается расход в размере 3 млн грн.

В то же время движение средств между членами семьи отдельно не декларируется, кроме случаев, когда речь идет о самостоятельном виде дохода, в частности подарке.

Сделка члена семьи декларанта — в данном случае подарок, полученный женой, — отдельно в декларации не указывается.

