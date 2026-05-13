На Львівщині планують закупити робота для дистанційного знищення борщівника

Львівська обласна державна адміністрація анонсувала закупівлю дистанційно керованого робота для знищення борщівника. Про це йдеться в повідомленні Львівської ОВА.

У межах проєкту до 2027 року планується повна ліквідація осередків борщівника у дев’яти громадах області, які найбільше потерпають від поширення цієї рослини. Йдеться про Турківську, Стрілківську, Боринську, Старосамбірську, Хирівську, Славську, Сколівську, Козівську та Східницьку громади.

У межах ініціативи передбачено:

виявлення та картографування осередків борщівника;

знищення рослини та запобігання її подальшому поширенню;

відновлення пасовищ і природних екосистем.

Для реалізації заходів громади забезпечують необхідною технікою та обладнанням.

За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у 2025 році всі громади-учасниці проєкту отримали ручні бензинові косарки, акумуляторні обприскувачі, обладнання для очищення захисного спорядження, а також захисні костюми, рукавиці, окуляри та маски.

Крім того, Турківська, Стрілківська та Боринська громади вже забезпечені тракторами, косарками та плугами для боротьби з борщівником. Цього року спеціалізовану техніку також передали Старосамбірській, Хирівській, Славській, Сколівській, Козівській та Східницькій громадам.

Далі планується закупівля самоскидних причепів для всіх громад-учасниць, а також придбання дистанційно керованої роботизованої машини, яка дозволить знищувати борщівник без прямого контакту людей із небезпечною рослиною.

