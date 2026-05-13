  1. В Україні

На Львівщині планують закупити робота для дистанційного знищення борщівника

23:30, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Львівська ОВА повідомила про підготовку закупівлі спеціальної техніки, зокрема роботизованої машини для боротьби з борщівником у важкодоступних зонах.
На Львівщині планують закупити робота для дистанційного знищення борщівника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівська обласна державна адміністрація анонсувала закупівлю дистанційно керованого робота для знищення борщівника. Про це йдеться в повідомленні Львівської ОВА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У межах проєкту до 2027 року планується повна ліквідація осередків борщівника у дев’яти громадах області, які найбільше потерпають від поширення цієї рослини. Йдеться про Турківську, Стрілківську, Боринську, Старосамбірську, Хирівську, Славську, Сколівську, Козівську та Східницьку громади.

У межах ініціативи передбачено:

  • виявлення та картографування осередків борщівника;
  • знищення рослини та запобігання її подальшому поширенню;
  • відновлення пасовищ і природних екосистем.

Для реалізації заходів громади забезпечують необхідною технікою та обладнанням.

За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у 2025 році всі громади-учасниці проєкту отримали ручні бензинові косарки, акумуляторні обприскувачі, обладнання для очищення захисного спорядження, а також захисні костюми, рукавиці, окуляри та маски.

Крім того, Турківська, Стрілківська та Боринська громади вже забезпечені тракторами, косарками та плугами для боротьби з борщівником. Цього року спеціалізовану техніку також передали Старосамбірській, Хирівській, Славській, Сколівській, Козівській та Східницькій громадам.

Далі планується закупівля самоскидних причепів для всіх громад-учасниць, а також придбання дистанційно керованої роботизованої машини, яка дозволить знищувати борщівник без прямого контакту людей із небезпечною рослиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]