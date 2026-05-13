Во Львовской области планируют закупить робота для дистанционного уничтожения борщевика

Львовская областная государственная администрация сообщила о подготовке закупки специальной техники, в частности роботизированной машины для борьбы с борщевиком в труднодоступных зонах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовская областная государственная администрация анонсировала закупку дистанционно управляемого робота для уничтожения борщевика. Об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.

В рамках проекта до 2027 года планируется полная ликвидация очагов борщевика в девяти общинах области, которые больше всего страдают от распространения этого растения. Речь идет о Турковской, Стрелковской, Боринской, Старосамборской, Хировской, Славской, Сколевской, Козовской и Схидницкой общинах.

В рамках инициативы предусмотрено:

выявление и картографирование очагов борщевика;

уничтожение растения и предотвращение его дальнейшего распространения;

восстановление пастбищ и природных экосистем.

Для реализации мероприятий общины обеспечиваются необходимой техникой и оборудованием.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в 2025 году все общины-участницы проекта получили ручные бензиновые косилки, аккумуляторные опрыскиватели, оборудование для очистки защитного снаряжения, а также защитные костюмы, перчатки, очки и маски.

Кроме того, Турковская, Стрелковская и Боринская общины уже обеспечены тракторами, косилками и плугами для борьбы с борщевиком. В этом году специализированную технику также передали Старосамборской, Хировской, Славской, Сколевской, Козовской и Схидницкой общинам.

Далее планируется закупка самосвальных прицепов для всех участвующих общин, а также приобретение дистанционно управляемой роботизированной машины, которая позволит уничтожать борщевик без прямого контакта людей с опасным растением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.