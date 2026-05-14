Комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті щодо конкурсного відбору суддів КСУ

07:30, 14 травня 2026
Зміна статусу Дорадчої групи експертів, доступ до матеріалів кандидатів і дискреційні повноваження комітету — ключові положення, які викликали дискусію у парламенті.
Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав законопроєкт № 14149 про зміни до процедури відбору суддів Конституційний Суд України таким, що містить корупційні ризики. Відповідне рішення ухвалили 12 травня під час засідання комітету.

Процедура формування Конституційного Суду наразі перебуває під пильною увагою, як міжнародних партнерів, так і українського суспільства. Однією з ключових змін останніх років стало створення Дорадчої групи експертів — незалежного органу, який проводить попередню оцінку кандидатів на відповідність критеріям високих моральних якостей та визнаного рівня професійної компетентності.

В жовтні 2025 року Верховній Раді зареєстрували законопроект № 14149 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України.

Статус ДГЕ

Законопроєкт пропонує змінити редакцію частини першої статті 102 Закону про КСУ, визначивши ДГЕ як «допоміжний орган суб’єктів призначення». На думку розробників документу, це уточнює статус групи та визначає принципи взаємодії з Комітетом правової політики чи Президентом, що має сприяти ефективності конкурсу.

Під час засідання комітету, що відбулося у режимі відеоконференції, було порушено питання, чи не нівелює зміна статусу Дорадчої групи експертів на «допоміжний орган» саму ідею незалежного відбору.

Комітет, спираючись на висновки Венеційської комісії зазначив, що визначення ДГЕ як «допоміжного органу» автоматично передбачає його підпорядкованість суб’єктам призначення. Венеційська комісія прямо вказує, що такий статус ставить під сумнів незалежність групи, особливо враховуючи, що один орган не може бути одночасно допоміжним для різних гілок влади (Президента, Парламенту та Ради суддів). Це руйнує концепцію ДГЕ як незалежного фільтра.

Доступ до матеріалів

Крім того, нова редакція ст. 108 Закону про КСУ зобов’язує ДГЕ передавати суб’єктам призначення не лише вмотивовані рішення, а й копії всіх документів та інформації, зібраних або отриманих стосовно оцінених кандидатів.

Венеційська комісія застерігає, що витребування повної бази документів порушує розумну конфіденційність роботи ДГЕ.

Члени Антикорупційного комітету вказали на ризик того, що суб’єкти призначення намагатимуться здійснювати власну переоцінку кандидатів, які вже пройшли професійний фільтр ДГЕ, використовуючи зібрані документи для маніпуляцій.

Проблема дискреції

Також обговорення стосувалося редакції норм щодо оголошення нового конкурсу на посаду судді Конституційного Суду України.

Проблема виникає у ситуації, коли Дорадча група експертів рекомендує недостатню кількість кандидатів для заповнення вакансії. У такому разі законопроєкт передбачає різні механізми реагування.

Якщо йдеться про одну вакантну посаду, профільний парламентський комітет зобов’язаний оголосити новий конкурс — ця норма має імперативний характер.

Натомість у випадку проведення відбору одразу на всі вакантні посади комітет отримує дискреційне право: протягом 30 днів він може, але не зобов’язаний, оголосити новий конкурс.

Саме ця різниця між обов’язком і правом оголошувати повторний відбір стала предметом дискусії. На думку комітету, використання слова «може» створює невиправдану дискрецію. Такий вибір є класичним корупційним ризиком, оскільки дозволяє суб’єкту призначення приймати рішення виходячи з політичної симпатії до конкретних осіб, а не на основі закону.

Організаційно-технічне забезпечення ДГЕ

Законопроєкт покладає організаційно-технічне забезпечення ДГЕ, включаючи реєстрацію кореспонденції та зберігання персональних даних, на Секретаріат КСУ. На думку авторів законопроєкту це необхідно для захисту персональних даних, оскільки зараз жоден орган фактично не несе за це відповідальності.

Комітет зауважив, що повне підпорядкування документообігу Секретаріату того органу, куди ДГЕ відбирає суддів, створює конфлікт інтересів та ризик витоку інформації або зовнішнього впливу на роботу експертів.

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

ДТП зростають, а контролю немає: чому відсутність техогляду електросамокатів перетворює українські вулиці на зону ризику

