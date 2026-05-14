Комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте относительно конкурсного отбора судей КСУ

Изменение статуса Консультативной группы экспертов, доступ к материалам кандидатов и дискреционные полномочия комитета — ключевые положения, вызвавшие дискуссию в парламенте

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект № 14149 об изменениях в процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины содержащим коррупционные риски. Соответствующее решение было принято 12 мая во время заседания комитета.

Процедура формирования Конституционного Суда сейчас находится под пристальным вниманием как международных партнеров, так и украинского общества. Одним из ключевых изменений последних лет стало создание Консультативной группы экспертов (КГЭ) — независимого органа, который проводит предварительную оценку кандидатов на соответствие критериям высоких моральных качеств и признанного уровня профессиональной компетентности.

В октябре 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14149 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования конкурсного отбора на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Статус КГЭ

Законопроект предлагает изменить редакцию части первой статьи 102 Закона о КСУ, определив КГЭ как «вспомогательный орган субъектов назначения». По мнению разработчиков документа, это уточняет статус группы и определяет принципы взаимодействия с Комитетом правовой политики или Президентом, что должно способствовать эффективности конкурса.

Во время заседания комитета, которое проходило в режиме видеоконференции, был поднят вопрос, не нивелирует ли изменение статуса Совещательной группы экспертов на «вспомогательный орган» саму идею независимого отбора.

Комитет, опираясь на выводы Венецианской комиссии, отметил, что определение КГЭ как «вспомогательного органа» автоматически предполагает его подчиненность субъектам назначения. Венецианская комиссия прямо указывает, что такой статус ставит под сомнение независимость группы, особенно учитывая, что один орган не может быть одновременно вспомогательным для разных ветвей власти (Президента, Парламента и Совета судей). Это разрушает концепцию КГЭ как независимого фильтра.

Доступ к материалам

Кроме того, новая редакция ст. 108 Закона о КСУ обязывает КГЭ передавать субъектам назначения не только мотивированные решения, но и копии всех документов и информации, собранных или полученных в отношении оцененных кандидатов.

Венецианская комиссия предостерегает, что истребование полной базы документов нарушает разумную конфиденциальность работы КГЭ. Члены Антикоррупционного комитета указали на риск того, что субъекты назначения будут пытаться осуществлять собственную переоценку кандидатов, которые уже прошли профессиональный фильтр КГЭ, используя собранные документы для манипуляций.

Проблема дискреции

Также обсуждение касалось редакции норм относительно объявления нового конкурса на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Проблема возникает в ситуации, когда Консультативная группа экспертов рекомендует недостаточное количество кандидатов для заполнения вакансии. В таком случае законопроект предусматривает различные механизмы реагирования.

Если речь идет об одной вакантной должности, профильный парламентский комитет обязан объявить новый конкурс — эта норма имеет императивный характер. В то же время в случае проведения отбора сразу на все вакантные должности комитет получает дискреционное право: в течение 30 дней он может, но не обязан, объявить новый конкурс.

Именно эта разница между обязанностью и правом объявлять повторный отбор стала предметом дискуссии. По мнению комитета, использование слова «может» создает неоправданную дискрецию. Такой выбор является классическим коррупционным риском, поскольку позволяет субъекту назначения принимать решения исходя из политической симпатии к конкретным лицам, а не на основе закона.

Организационно-техническое обеспечение КГЭ

Законопроект возлагает организационно-техническое обеспечение КГЭ, включая регистрацию корреспонденции и хранение персональных данных, на Секретариат КСУ. По мнению авторов законопроекта, это необходимо для защиты персональных данных, поскольку сейчас ни один орган фактически не несет за это ответственности.

Комитет заметил, что полное подчинение документооборота Секретариату того органа, куда КГЭ отбирает судей, создает конфликт интересов и риск утечки информации или внешнего влияния на работу экспертов.

