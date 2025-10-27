У Раді пропонують удосконалити конкурсний відбір на посаду судді КСУ

Депутати пропонують внести зміни до Закону України «Про Конституційний Суд України».

У Верховній Раді зареєстрували законопроект 14149 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України

Ініціаторами законопроекту є Денис Маслов, Ігор Фріс, Микола Стефанчук, Сергій Власенко та Володимир Ватрас.

Цим законопроектом пропонується внести такі зміни до Закону України «Про Конституційний Суд України»:

- уточнити, що Дорадча група є допоміжним органом суб’єктів призначення та зобов'язана реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації;

- уточнити, що організаційно-технічне забезпечення діяльності Дорадчої групи Секретаріатом Конституційного Суду України включає, зокрема, але не виключно, забезпечення її документообігу, реєстрацію вхідної та 3 вихідної кореспонденції, зберігання та захист персональних даних та іншої конфіденційної інформації, що була зібрана та/або отримана Дорадчою групою під час виконання її повноважень;

- передбачити, що якщо конкурс проводиться на всі вакантні посади суддів Конституційного Суду України, але список оцінених Дорадчою групою кандидатів, які відповідають критеріям високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права, становить менше двох на одну вакантну посаду, конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України протягом 30 днів з дня отримання списку може оголосити новий конкурс на таку вакантну посаду;

- уточнити, що конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України проводять співбесіду з кандидатами, включеними до списку оцінених кандидатів, після отримання від Дорадчої групи такого списку, рішень Дорадчої групи щодо оцінки відповідності кожного кандидата, а також копій всіх документів, інформації, зібраних та/або отриманих Дорадчою групою стосовно оцінених кандидатів;

- уточнити, що після завершення конкурсу всі документи, отримані та/або зібрані ДГЕ стосовно кандидатів, підлягатимуть зберіганню у Секретаріаті Конституційного Суду України.

