Volkswagen очолив рейтинг найпопулярніших брендів нових авто в ЄС

У країнах Європейського Союзу з січня по листопад було зареєстровано 9,86 млн нових легкових автомобілів, і як повідомляє Укравтопром, найбільшим попитом серед покупців користувалися автомобілі бренду Volkswagen. За 11 місяців у Євросоюзі було реалізовано понад 1,1 млн нових легковиків цієї марки, що на 4,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До трійки лідерів також увійшли Toyota та Skoda.

ТОП-10 брендів нових легкових авто в ЄС

Частина брендів демонструє стабільне зростання, тоді як інші втратили позиції через зміну попиту та конкуренцію.

За підсумками січня–листопада рейтинг найпопулярніших брендів виглядає так:

Volkswagen — 1 120 050 авто (+4,7%) Toyota — 676 625 авто (–6,5%) Skoda — 664 142 авто (+10%) Renault — 604 236 авто (+6,9%) BMW — 586 959 авто (+4%) Mercedes-Benz — 510 810 авто (+1,4%) Dacia — 510 322 авто (+5,2%) Peugeot — 509 407 авто (–2,8%) Audi — 476 204 авто (–0,1%) Hyundai — 382 582 авто (–1,6%)

