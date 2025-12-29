Volkswagen очолив рейтинг найпопулярніших брендів нових авто в ЄС
У країнах Європейського Союзу з січня по листопад було зареєстровано 9,86 млн нових легкових автомобілів, і як повідомляє Укравтопром, найбільшим попитом серед покупців користувалися автомобілі бренду Volkswagen. За 11 місяців у Євросоюзі було реалізовано понад 1,1 млн нових легковиків цієї марки, що на 4,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
До трійки лідерів також увійшли Toyota та Skoda.
ТОП-10 брендів нових легкових авто в ЄС
Частина брендів демонструє стабільне зростання, тоді як інші втратили позиції через зміну попиту та конкуренцію.
За підсумками січня–листопада рейтинг найпопулярніших брендів виглядає так:
- Volkswagen — 1 120 050 авто (+4,7%)
- Toyota — 676 625 авто (–6,5%)
- Skoda — 664 142 авто (+10%)
- Renault — 604 236 авто (+6,9%)
- BMW — 586 959 авто (+4%)
- Mercedes-Benz — 510 810 авто (+1,4%)
- Dacia — 510 322 авто (+5,2%)
- Peugeot — 509 407 авто (–2,8%)
- Audi — 476 204 авто (–0,1%)
- Hyundai — 382 582 авто (–1,6%)
