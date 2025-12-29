  1. В Україні

Volkswagen очолив рейтинг найпопулярніших брендів нових авто в ЄС

22:00, 29 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Частина брендів демонструє стабільне зростання, тоді як інші втратили позиції через зміну попиту та конкуренцію.
Volkswagen очолив рейтинг найпопулярніших брендів нових авто в ЄС
Фото: Cesar Salazar on Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У країнах Європейського Союзу з січня по листопад було зареєстровано 9,86 млн нових легкових автомобілів, і як повідомляє Укравтопром, найбільшим попитом серед покупців користувалися автомобілі бренду Volkswagen. За 11 місяців у Євросоюзі було реалізовано понад 1,1 млн нових легковиків цієї марки, що на 4,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До трійки лідерів також увійшли Toyota та Skoda.

ТОП-10 брендів нових легкових авто в ЄС

Частина брендів демонструє стабільне зростання, тоді як інші втратили позиції через зміну попиту та конкуренцію.

За підсумками січня–листопада рейтинг найпопулярніших брендів виглядає так:

  1. Volkswagen — 1 120 050 авто (+4,7%)
  2. Toyota — 676 625 авто (–6,5%)
  3. Skoda — 664 142 авто (+10%)
  4. Renault — 604 236 авто (+6,9%)
  5. BMW — 586 959 авто (+4%)
  6. Mercedes-Benz — 510 810 авто (+1,4%)
  7. Dacia — 510 322 авто (+5,2%)
  8. Peugeot — 509 407 авто (–2,8%)
  9. Audi — 476 204 авто (–0,1%)
  10. Hyundai — 382 582 авто (–1,6%)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЄС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]