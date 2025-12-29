Volkswagen возглавил рейтинг самых популярных брендов новых авто в ЕС
В странах Европейского союза с января по ноябрь было зарегистрировано 9,86 млн новых легковых автомобилей, и, как сообщает Укравтопром, наибольшим спросом среди покупателей пользовались автомобили бренда Volkswagen. За 11 месяцев в Евросоюзе было реализовано более 1,1 млн новых легковых автомобилей этой марки, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В тройку лидеров также вошли Toyota и Skoda.
ТОП-10 брендов новых легковых авто в ЕС
Часть брендов демонстрирует стабильный рост, тогда как другие утратили позиции из-за изменения спроса и усиления конкуренции.
По итогам января–ноября рейтинг самых популярных брендов выглядит следующим образом:
Volkswagen — 1 120 050 авто (+4,7%)
Toyota — 676 625 авто (–6,5%)
Skoda — 664 142 авто (+10%)
Renault — 604 236 авто (+6,9%)
BMW — 586 959 авто (+4%)
Mercedes-Benz — 510 810 авто (+1,4%)
Dacia — 510 322 авто (+5,2%)
Peugeot — 509 407 авто (–2,8%)
Audi — 476 204 авто (–0,1%)
Hyundai — 382 582 авто (–1,6%)
