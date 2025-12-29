  1. В Украине

Volkswagen возглавил рейтинг самых популярных брендов новых авто в ЕС

22:00, 29 декабря 2025
Часть брендов демонстрирует стабильный рост, тогда как другие утратили позиции из-за изменения спроса и усиления конкуренции.
Фото: Cesar Salazar on Unsplash
В странах Европейского союза с января по ноябрь было зарегистрировано 9,86 млн новых легковых автомобилей, и, как сообщает Укравтопром, наибольшим спросом среди покупателей пользовались автомобили бренда Volkswagen. За 11 месяцев в Евросоюзе было реализовано более 1,1 млн новых легковых автомобилей этой марки, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тройку лидеров также вошли Toyota и Skoda. 

ТОП-10 брендов новых легковых авто в ЕС

Часть брендов демонстрирует стабильный рост, тогда как другие утратили позиции из-за изменения спроса и усиления конкуренции.

По итогам января–ноября рейтинг самых популярных брендов выглядит следующим образом:

Volkswagen — 1 120 050 авто (+4,7%)

Toyota — 676 625 авто (–6,5%)

Skoda — 664 142 авто (+10%)

Renault — 604 236 авто (+6,9%)

BMW — 586 959 авто (+4%)

Mercedes-Benz — 510 810 авто (+1,4%)

Dacia — 510 322 авто (+5,2%)

Peugeot — 509 407 авто (–2,8%)

Audi — 476 204 авто (–0,1%)

Hyundai — 382 582 авто (–1,6%)

ЕС автомобиль

