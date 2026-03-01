В ТЦК напомнили, кто может получить отсрочку от мобилизации через Резерв+

Электронная подача через «Резерв+» предусмотрена для ряда лиц.

Киевский городской ТЦК напомнил, что оформление отсрочки осуществляется в цифровом или очном формате. Граждане могут воспользоваться электронным сервисом «Резерв+» или подать документы через любой центр предоставления административных услуг.

В случаях, когда информация об основаниях для отсрочки уже содержится в государственных реестрах и не требует дополнительного подтверждения, ее продление происходит автоматически.

Электронная подача через «Резерв+» предусмотрена для лиц, которые:

имеют установленную инвалидность;

признаны временно непригодными к военной службе (при наличии электронного решения ВВК);

воспитывают ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;

состоят в браке с лицом с инвалидностью I–III группы;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

являются родителями трех и более детей;

осуществляют уход за тяжело больным ребенком или другим членом семьи;

являются опекунами недееспособных лиц;

обучаются в учебных заведениях (студенты, аспиранты);

работают в учреждениях высшего, профессионального или общего среднего образования;

являются членами семей военнослужащих, которые имеют ребенка.

Если соответствующее основание еще не интегрировано в электронную систему, отсутствует доступ к смартфону или документы существуют только в бумажной форме, заявление можно подать лично в ЦНАП.

С 1 ноября 2025 года бумажные справки с оттиском печати не являются обязательными. Подтверждением наличия отсрочки служит электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».

