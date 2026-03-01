  1. В Україні

У ТЦК нагадали, хто може отримати відстрочку від мобілізації через Резерв+

18:43, 1 березня 2026
Електронне подання через «Резерв+» передбачене для низки осіб.
Київський міський ТЦК нагадав, що оформлення відстрочки здійснюється у цифровому або очному форматі. Громадяни можуть скористатися електронним сервісом «Резерв+» або подати документи через будь-який центр надання адміністративних послуг.

У випадках, коли інформація про підстави для відстрочки вже міститься в державних реєстрах та не потребує додаткового підтвердження, її продовження відбувається автоматично.

Електронне подання через «Резерв+» передбачене для осіб, які:

- мають встановлену інвалідність;

- визнані тимчасово непридатними до військової служби (за наявності електронного рішення ВЛК);

- виховують дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;

- перебувають у шлюбі з особою з інвалідністю I–III групи;

- самостійно виховують неповнолітню дитину;

- є батьками трьох і більше дітей;

- здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною чи іншим членом сім’ї;

- є опікунами недієздатних осіб;

- навчаються в закладах освіти (студенти, аспіранти);

- працюють у закладах вищої, професійної або загальної середньої освіти;

- є членами сімей військовослужбовців, які мають дитину.

Якщо відповідна підстава ще не інтегрована до електронної системи, відсутній доступ до смартфона або документи існують лише в паперовій формі, заяву можна подати особисто в ЦНАП.

З 1 листопада 2025 року паперові довідки з відбитком печатки не є обов’язковими. Підтвердженням наявності відстрочки слугує електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

ТЦК мобілізація мобілізація осіб з інвалідністю Резерв+ військовозобов'язаний військовий облік інвалідність

