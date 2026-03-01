У Києві до 20 березня частково обмежуватимуть рух вулицею Андрія Малишка

Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно в обидва напрямки.

Із 1 до 20 березня частково обмежуватимуть рух вулицею Андрія Малишка в Дніпровському районі столиці. Дорожники розпочнуть ремонт дощової каналізації на вул. Андрія Малишка. Про це повідомила КК «Київавтодор».

«Обмеження діятимуть на перетині вулиць Андрія Малишка з Миропільською. Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно в обидва напрямки.

Для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки на час виконання ремонтних робіт», - йдеться у заяві.

Ремонт передбачає:

укладання нових трубопроводів;

облаштування оглядових колодязів;

встановлення люків і зливоприймачів;

благоустрій прилеглої території.

У КК «Київавтодор» зазначають, що дощова каналізація збудована понад 50 років тому та з того часу жодного разу капітально не ремонтувалася. Ремонт дозволить усунути локальні підтоплення на вулиці та забезпечить безпечний і комфортний рух транспорту біля станції метро «Чернігівська».

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

