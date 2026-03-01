  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Чи треба юрособі реєструвати електронний кабінет в ЄСІКС, якщо її інтереси представляє адвокат із зареєстрованим кабінетом — відповідь ВС

15:07, 1 березня 2026
Учасник судового процесу, а також адвокат, який представляє її інтереси зобов’язані зареєструвати свій електронний кабінет в ЄСІКС або її окремій підсистемі (модулі) в обов’язковому порядку — Верховний Суд.
Верховний Суд висловив позицію щодо того, чи зобов’язана юридична особа (учасник судового процесу) зареєструвати свій електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), якщо інтереси особи у справі представляє адвокат, який має зареєстрований електронний кабінет.

Відповідно до ч. 5 ст. 6 ГПК України (в редакції Закону від 29.06.2023 № 3200-IX) суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням ЄСІКС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, в порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про ЄСІКС та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в ЄСІКС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку.

Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІКС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку (абз. 1 ч. 6 ст. 6 ГПК України в редакції Закону від 19.10.2023 № 3424-IX).

Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат (абз. 2 ч. 6 ст. 6 ГПК України в редакції Закону від 19.10.2023 № 3424-IX).

Тобто юридична особа (учасник судового процесу), а також адвокат, який представляє її інтереси, згідно з наведеними приписами цього Кодексу зобов’язані зареєструвати свій електронний кабінет в ЄСІКС або її окремій підсистемі (модулі) в обов’язковому порядку.

Детальніше з текстом ухвали КГС ВС у справі № 920/857/20 можна ознайомитися за посиланням.

суд Верховний Суд судова практика ЄСІТС

Блоги

Блоги
