Нужно ли юрлицу регистрировать электронный кабинет в ЕСИКС, если его интересы представляет адвокат с зарегистрированным кабинетом — ответ ВС

Участник судебного процесса, а также адвокат, представляющий его интересы, обязаны зарегистрировать свой электронный кабинет в ЕСИКС или ее отдельной подсистеме (модуле) в обязательном порядке — Верховный Суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд высказал позицию относительно того, обязано ли юридическое лицо (участник судебного процесса) зарегистрировать свой электронный кабинет в Единой судебной информационно-коммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), если интересы лица в деле представляет адвокат, имеющий зарегистрированный электронный кабинет.

Согласно ч. 5 ст. 6 ХПК Украины (в редакции Закона от 29.06.2023 № 3200-IX) суд направляет судебные решения и другие процессуальные документы участникам судебного процесса в их электронные кабинеты, совершает другие процессуальные действия в электронной форме с применением ЕСИКС или ее отдельной подсистемы (модуля), обеспечивающей обмен документами, в порядке, определенном данным Кодексом, Положением о ЕСИКС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).

Адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, зарегистрированные по законодательству Украины как юридические лица, их территориальные органы, органы местного самоуправления, другие юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, обязаны регистрировать свои электронные кабинеты в ЕСИКС или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, в обязательном порядке.

Другие лица регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИКС или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, в добровольном порядке (абз. 1 ч. 6 ст. 6 ХПК Украины в редакции Закона от 19.10.2023 № 3424-IX).

Процессуальные последствия, предусмотренные данным Кодексом в случае обращения в суд с документом лица, которое в соответствии с этой частью обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его, применяются судом также в случаях, если интересы такого лица в деле представляет адвокат (абз. 2 ч. 6 ст. 6 ХПК Украины в редакции Закона от 19.10.2023 № 3424-IX).

То есть юридическое лицо (участник судебного процесса), а также адвокат, представляющий его интересы, согласно приведенным нормам Кодекса обязаны зарегистрировать свой электронный кабинет в ЕСИКС или ее отдельной подсистеме (модуле) в обязательном порядке.

Подробнее с текстом определения КГС ВС по делу № 920/857/20 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.