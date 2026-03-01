  1. В Украине

Как победителю аукциона получить приобретенное имущество — разъяснение

13:37, 1 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После завершения электронного аукциона и получения акта о проведенных торгах победитель должен получить имущество у хранителя не позднее 7 рабочих дней.
Как победителю аукциона получить приобретенное имущество — разъяснение
Фото: dp.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление обеспечения принудительного исполнения решений в Днепропетровской области напомнило, как победителю аукциона получить приобретенное имущество.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что после завершения электронного аукциона и получения акта о проведенных торгах победитель обязан получить имущество у хранителя не позднее 7 рабочих дней.

На объектах хранения арестованного имущества ГП «СЕТАМ» при передаче обязательно проверяются:

  • копия Акта о проведенных электронных торгах;
  • копия Протокола электронного аукциона;
  • паспортные данные победителя;
  • в случае получения по доверенности — паспорт представителя и нотариально удостоверенная доверенность.

Также проверяется факт поступления средств за лот и статус аукциона.

«После подтверждения расчетов составляется Акт приема-передачи имущества.

Завершающий этап аукциона — это правильное оформление и своевременное получение вашей покупки», — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

аукцион

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

Парламент предлагает разрешить уничтожение оригиналов документов

В Украине могут разрешить уничтожать бумажные архивы до истечения срока их хранения, если создана надлежащая электронная копия.

Всех детей до 18 лет предлагают признавать пострадавшими от войны независимо от обстоятельств

Статус пострадавшего ребёнка смогут получить все, кто не достиг 18 лет, без необходимости доказывать конкретные обстоятельства влияния войны.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]