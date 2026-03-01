Как победителю аукциона получить приобретенное имущество — разъяснение

После завершения электронного аукциона и получения акта о проведенных торгах победитель должен получить имущество у хранителя не позднее 7 рабочих дней.

Управление обеспечения принудительного исполнения решений в Днепропетровской области напомнило, как победителю аукциона получить приобретенное имущество.

Отмечается, что после завершения электронного аукциона и получения акта о проведенных торгах победитель обязан получить имущество у хранителя не позднее 7 рабочих дней.

На объектах хранения арестованного имущества ГП «СЕТАМ» при передаче обязательно проверяются:

копия Акта о проведенных электронных торгах;

копия Протокола электронного аукциона;

паспортные данные победителя;

в случае получения по доверенности — паспорт представителя и нотариально удостоверенная доверенность.

Также проверяется факт поступления средств за лот и статус аукциона.

«После подтверждения расчетов составляется Акт приема-передачи имущества.

Завершающий этап аукциона — это правильное оформление и своевременное получение вашей покупки», — говорится в заявлении.

