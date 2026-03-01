Как победителю аукциона получить приобретенное имущество — разъяснение
Управление обеспечения принудительного исполнения решений в Днепропетровской области напомнило, как победителю аукциона получить приобретенное имущество.
Отмечается, что после завершения электронного аукциона и получения акта о проведенных торгах победитель обязан получить имущество у хранителя не позднее 7 рабочих дней.
На объектах хранения арестованного имущества ГП «СЕТАМ» при передаче обязательно проверяются:
- копия Акта о проведенных электронных торгах;
- копия Протокола электронного аукциона;
- паспортные данные победителя;
- в случае получения по доверенности — паспорт представителя и нотариально удостоверенная доверенность.
Также проверяется факт поступления средств за лот и статус аукциона.
«После подтверждения расчетов составляется Акт приема-передачи имущества.
Завершающий этап аукциона — это правильное оформление и своевременное получение вашей покупки», — говорится в заявлении.
