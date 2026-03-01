Зачисление военнослужащих в распоряжение при расформировании воинской части или сокращении штатных должностей — постановление КАС ВС

  1. Судебная практика
12:43, 1 марта 2026
КАС ВС рассмотрел дело по иску лица к Генеральному штабу ВСУ о признании противоправными и отмене приказов об освобождении от должности и зачислении в распоряжение.
Фото: 24tv.ua
Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008, четко урегулирован порядок зачисления военнослужащих приказами по личному составу в распоряжение должностных лиц, имеющих право назначения на должности, для решения вопроса об их дальнейшем служебном использовании в случае расформирования (реформирования) воинской части или сокращения штатных должностей, если до окончания установленного срока проведения этих мероприятий не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании высвобожденных военнослужащих. Изменение организационно-штатной структуры, в частности если такие обстоятельства вызваны переводом воинских формирований на штаты военного времени, является основанием для зачисления военнослужащих приказами по личному составу в распоряжение должностных лиц, имеющих право назначения на должности, для решения вопроса об их дальнейшем служебном использовании. К такому выводу пришел КАС ВС.

29 января 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Лица на решение Киевского окружного административного суда от 08 сентября 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 06 марта 2024 года по делу № 640/21999/22 по иску Лица к Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины о признании противоправными и отмене приказов об освобождении от должности и зачислении в распоряжение.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Истец обратился в суд с иском к Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, в котором просил признать противоправными и отменить приказы в части освобождения его от занимаемой должности главного специалиста отдела представительства в юрисдикционных органах и договорной работы Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ и зачисления в распоряжение начальника Генштаба ВСУ. Истец указывал, что его освобождение от должности и зачисление в распоряжение произошло при наличии вакантной равнозначной должности в Центральном юридическом управлении, которую ему не предложили. Ответчик указывал на правомерность принятых решений с учетом особого периода (военного положения), реорганизации Управления правового обеспечения и отсутствия у истца квалификации для занятия должности в новой структуре.

Решением Киевского окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды указали на невозможность назначения истца после освобождения на равнозначную должность. В связи с введением военного положения, являющегося особым периодом, требования к военным должностям, предусмотренные военными штатами, являются более высокими по сравнению со штатами мирного времени. Согласно новой организационно-штатной структуре Центрального юридического управления должность главного специалиста предусматривала наличие оперативно-тактического уровня подготовки, тогда как у истца при наличии тактического уровня образования отсутствовал оперативный.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

ОЦЕНКА СУДА

Верховный Суд проанализировал нормы Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008, и обратил внимание, что этим нормативно-правовым актом четко урегулирован порядок зачисления военнослужащих приказами по личному составу в распоряжение должностных лиц, имеющих право назначения на должности, для решения вопроса об их дальнейшем служебном использовании в случае расформирования (реформирования) воинской части или сокращения штатных должностей, если до окончания установленного срока проведения этих мероприятий не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании высвобожденных военнослужащих.

Во исполнение директивы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 14 июня 2022 года «О проведении дополнительных организационных мероприятий в Вооруженных Силах Украины в 2022 году» Управление правового обеспечения Генерального штаба ВСУ (где работал истец) было переформировано в Центральное юридическое управление Генерального штаба ВСУ, в связи с чем Управление правового обеспечения прекратило существование и было расформировано.

Изменение организационно-штатной структуры, в частности если такие обстоятельства вызваны переводом воинских формирований на штаты военного времени, является основанием для зачисления военнослужащих приказами по личному составу в распоряжение должностных лиц, имеющих право назначения на должности, для решения вопроса об их дальнейшем служебном использовании.

Кроме того, согласно новой организационно-штатной структуре Центрального юридического управления должность, которую мог бы занимать истец, предусматривала наличие у него оперативно-тактического уровня подготовки, которого он не имел. Таким образом, отсутствовала возможность его назначения на равнозначную должность, что свидетельствует о правомерности его зачисления в распоряжение в соответствии с пунктом 118 Положения.

Правовые выводы, на которые ссылался заявитель, сформированы по делам, в которых правоотношения возникли до введения военного положения, и поэтому не являются релевантными к спорным правоотношениям. Кроме того, в спорных правоотношениях речь идет не об увольнении истца со службы, а о временном зачислении в распоряжение, что не изменяет существенных условий прохождения службы.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 29 января 2026 года по делу № 640/21999/22 можно ознакомиться по ссылке.

Лента новостей

