Иран запустил две ракеты в сторону Кипра, — министр обороны Великобритании Джон Хили

Иран выпустил баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что после начала военной операции США и Израиля против Ирана и убийства аятоллы Али Хаменеи ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Тегеран нанес удары по ряду государств, в том числе ракеты были запущены и в сторону Кипра. Об этом он заявил в интервью Sky News 1 марта.

По его словам, Иран выпустил две баллистические ракеты в направлении Кипра, где размещены британские военные базы.

При этом Джон Хили отметил, что в настоящее время неизвестно, были ли эти ракеты направлены именно на объекты Соединенного Королевства на острове или это часть более широкой иранской реакции в регионе.

Информация о точном месте падения или перехвата ракет уточняется.

«Это режим, который преследует другие страны и никогда не должен получить ядерное оружие», – сказал Гили о власти аятолла в Иране.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.

В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории. На это президент США Дональд Трамп жестко отреагировал.

