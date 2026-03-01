Іран запустив дві ракети у бік Кіпру, — міністр оборони Британії Джон Гілі

Іран випустив балістичні ракети в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану і вбивства аятоли Алі Хаменеї ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Тегеран завдав ударів по низці держав, у тому числи ракети полетіли й у бік Кіпру. Про це він сказав у інтерв’ю Sky News 1 березня.

За його словами, Іран випустив дві балістичні ракети в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

Проте Джон Гілі зазначив, що наразі невідомо, чи були ці ракети спрямовані саме на об'єкти Сполученого Королівства на острові, чи це частина ширшої іранської відповіді в регіоні.

Інформація про точне місце падіння чи перехоплення ракет наразі уточнюється.

«Це режим, який переслідує інші країни та ніколи не повинен отримати ядерну зброю», – сказав Гілі про владу аятол в Ірані.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок внаслідок авіаударів.

У свою чергу Іран підтвердив смерть Хаменеї і пообіцяв «найжорстокішу відповідь» в історії. На це президент США жорстко відреагував.

