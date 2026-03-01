У Чернігові чоловік на замовлення кинув гранату до дверей ресторану — подробиці

Вибух пошкодив будівлю закладу, збитки оцінили у близько 100 тисяч гривень.

У Чернігові повідомлено про підозру чоловіку, який на замовлення кинув гранату до дверей ресторану. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, 43-річному жителю Київської області оголошено підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом вибуху, незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, чоловік погодився на замовлення пошкодити приміщення ресторану, розташованого поблизу центра міста Чернігова. Для цього він заздалегідь придбав вибуховий пристрій із запалом УЗРГМ.

На початку жовтня 2025 року зловмисник вночі прибув до будівлі ресторану, оглянув навколишню обстановку та кинув до дверей закладу гранату.

Внаслідок вибуху пошкоджено будівлю та майно закладу. Власнику ресторану завдано матеріальну шкоду у розмірі близько 100 тис. грн.

Наразі зловмисник відбуває покарання за інше раніше вчинене кримінальне правопорушення.

