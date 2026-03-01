У Черкасах судитимуть чоловіка, який погрожував гранатою працівникам ТЦК

Під час затримання у чоловіка виявили пістолет та три гранати.

Фото ілюстративне, джерело фото: poltava.to

У Черкасах до суду скеровано обвинувальний акт щодо перешкоджання діяльності ЗСУ. Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК.

Судитимуть 50-річного чоловіка, який під час перевірки військово-облікових даних дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати військовослужбовцям Черкаського РТЦК та СП.

Йому інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України), незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України), а також погрозу військовослужбовцям і правоохоронцю (ч. 1 ст. 350, ч. 1 ст. 345 КК України).

Під час затримання при ньому виявлено пістолет та три гранати. Ще три гранати, димову шашку і тротил - під час обшуку. Обвинувачений перебуває під вартою.

