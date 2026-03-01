  1. В Україні

Зміна прізвища після шлюбу: що робити іноземцям із посвідкою на постійне проживання в Україні

07:36, 1 березня 2026
Після отримання нового документа іноземцям потрібно протягом місяця подати заяву на обмін посвідки на постійне проживання.
Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та змінили прізвище після одруження, повинні оновити документи. Про це повідомила Міграційна служба Дніпропетровської області.

З чого почати після зміни прізвища

У разі зміни прізвища, власного імені або по батькові першочергово необхідно обміняти паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства. Саме ці документи є базовими для подальшого внесення змін до посвідки на постійне проживання.

Без оновленого паспортного документа подати заяву на обмін посвідки неможливо.

Строки обміну посвідки на постійне проживання

Після отримання нового паспортного документа іноземець або особа без громадянства зобов’язані подати документи для обміну посвідки на постійне проживання не пізніше ніж через один місяць.

