  1. В Україні

На Хмельниччині судитимуть правоохоронців, які вимагали хабарі за переведення військових у тил

07:00, 1 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полковник і лейтенант вимагали 7 тисяч доларів за «вирішення питання» переведення із Сумщини до Житомира.
На Хмельниччині судитимуть правоохоронців, які вимагали хабарі за переведення військових у тил
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судитимуть двох правоохоронців, які вимагали хабарі від військовослужбовців за переведення у тил. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно полковника правоохоронного органу спеціального призначення з Хмельниччини – ад’юнкта військової академії, який разом із колегою організував за грошову винагороду переведення військовослужбовця із Сумщини до Житомира.

За даними слідства, полковник пообіцяв «домовитися» про вирішення питання. За свої послуги він спочатку вимагав 7 тисяч доларів, однак згодом, на прохання військовослужбовця, зменшив суму до 5,5 тисячі доларів.

Для отримання коштів обвинувачений залучив посередника, який мав отримати гроші на місці та зберігати їх до завершення оборудки. Ним виявився начальник відділення одного з підрозділів на Сумщині у званні лейтенанта.

Саме військовослужбовець, у якого вимагали неправомірну вигоду, сприяв викриттю протиправної діяльності – він звернувся до підрозділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

У вересні 2025 року правоохоронці викрили спільників під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди. Згодом полковника відрахували з ад’юнктури.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням та вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар військові Хмельницький військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

В Податковий кодекс запровадять термін «податкове зловживання»: що це означає для ФОПів

Податкові органи можуть отримати право ігнорувати формально законні операції, якщо вони не мають реальної економічної мети

Перевірку кандидатів на службу в поліції спростили, але не для всіх: на кого розповсюджується Закон

Рада підтримала законопроект, яким  звільнила ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]