На Хмельниччині судитимуть правоохоронців, які вимагали хабарі за переведення військових у тил

Полковник і лейтенант вимагали 7 тисяч доларів за «вирішення питання» переведення із Сумщини до Житомира.

На Хмельниччині судитимуть двох правоохоронців, які вимагали хабарі від військовослужбовців за переведення у тил. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно полковника правоохоронного органу спеціального призначення з Хмельниччини – ад’юнкта військової академії, який разом із колегою організував за грошову винагороду переведення військовослужбовця із Сумщини до Житомира.

За даними слідства, полковник пообіцяв «домовитися» про вирішення питання. За свої послуги він спочатку вимагав 7 тисяч доларів, однак згодом, на прохання військовослужбовця, зменшив суму до 5,5 тисячі доларів.

Для отримання коштів обвинувачений залучив посередника, який мав отримати гроші на місці та зберігати їх до завершення оборудки. Ним виявився начальник відділення одного з підрозділів на Сумщині у званні лейтенанта.

Саме військовослужбовець, у якого вимагали неправомірну вигоду, сприяв викриттю протиправної діяльності – він звернувся до підрозділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

У вересні 2025 року правоохоронці викрили спільників під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди. Згодом полковника відрахували з ад’юнктури.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням та вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

