  1. В Україні

Зростання цін на мобільний зв’язок: які тарифи подорожчають у березні 2026

23:00, 28 лютого 2026
Українські мобільні оператори оголосили про зміни у вартості низки тарифних планів, які почнуть діяти найближчим часом та стосуватимуться як нових, так і частини чинних абонентів.
Українські мобільні оператори повідомили про підвищення цін на тарифні плани. Таке рішення пов’язане зі збільшенням витрат на електроенергію, забезпечення стабільної роботи мереж під час відключень та загальною економічною нестабільністю в країні. 

lifecell

lifecell уже оновив умови деяких своїх популярних тарифів. Від 18 лютого 2026 року оператор підвищив вартість тарифних планів Максі та Мега для нових абонентів, пише Finance.ua.

Нові ціни на популярні тарифні плани:

Максі:

  • 270 грн – для номерів з перенесенням (MNP);
  • 350 грн – для ідентифікованих або персоніфікованих номерів;
  • 400 грн – стандартна вартість для всіх інших номерів.

Мега:

  • 550 грн – стандартна ціна для нових абонентів;
  • 450 грн та 350 грн – для перенесених або персоніфікованих номерів (без змін).

Попередні ціни були значно нижчими – наприклад, тариф Максі коштував 190−300 грн, а Мега – приблизно 350−500 грн до підвищення.

lifecell також збільшує обсяг мобільного інтернету для використання у країнах Європейського Союзу без додаткової оплати – до 13 Гб у Максі та до 18 Гб у Мега.

Зміни не стосуються тих абонентів, які користуються тарифами Максі та Мега і приєднали їх до 17 лютого 2026 року.

Vodafone

Vodafone також переглядає тарифи, у першу чергу для архівних планів, за які багато абонентів платили стабільну суму роками.

На сайті Vodafone повідомляється, що від 5 березня 2026 року оператор підвищить вартість пакетів послуг у таких тарифних планах:

  • Joice: 260 – 330 грн/4 тижні
  • Joice Start 2023: 260 грн – 330 грн/4 тижні
  • SuperNet Start+: 260 грн – 330 грн/місяць
  • Joice Start: 270 грн – 340 грн/4 тижні
  • Joice Start Special: 270 грн – 340 грн/4 тижні
  • Turbo: 270 грн – 340 грн/місяць
  • Joice PRO: 330 грн – 400 грн/4 тижні
  • Joice PRO 2023: 320 грн – 390 грн/4 тижні
  • SuperNet Pro: 340 грн – 400 грн/місяць
  • Joice MAX 2023: 390 грн – 450 грн/4 тижні
  • Joice MAX: 450 грн – 520 грн/4 тижні
  • SuperNet Unlim: 470 грн – 520 грн/місяць
  • Light+: 185 грн – 230 грн/4 тижні
  • SuperNet Pro+ 2021: 310 – 380 грн/місяць
  • SuperNet Turbo 4G: 250 – 320 грн/4 тижні
  • SuperNet Turbo 2019: 250 – 320 грн/місяць.

Київстар

Про зміни в тарифних планах Київстар 6 лютого повідомили в MZU (спільнота про мобільний зв’язок України. – Ред.). Зазначається, що наступна хвиля підвищення запланована на 1 березня, зміни відбудуться в архівних тарифних планах:

  • Смачний;
  • Київстар Комфорт 2018;
  • LOVE UA Базовий;
  • LOVE UA Свобода/Свобода 2022;
  • Безлім Соцмережі;
  • Без меж lite;
  • Твій Улюблений.

Вартість пакета послуг буде підвищено на 50−90 грн. Відповідно, буде збільшено кількість Гб для роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.

Також від 1 березня збільшиться вартість окремих послуг.

На сайті Київстар зазначено, що детальну інформацію про зміни абоненти отримають в SMS-повідомленнях, щонайменше за 7 днів до оновлення. Бізнес-клієнти отримають індивідуальні повідомлення щодо оновлених умов.

Усі мобільні оператори пояснюють перегляд тарифів схожими чинниками: зростанням витрат на електроенергію для роботи базових станцій і резервного живлення під час відключень, подорожчанням обслуговування мережі в умовах повномасштабної війни, зокрема генераторів і сервісних робіт, а також потребою інвестувати в розвиток інфраструктури, розширення покриття 4G/5G та цифрових сервісів.

