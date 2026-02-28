Пошта повернула повістку з відміткою про відсутність адресата — суд не скасував чоловіку штраф у 17 тисяч

Суд дійшов висновку: повернення повістки поштою з відміткою про відсутність адресата є належним підтвердженням оповіщення, а поважні причини неявки не доведені.

Гадяцький районний суд Полтавської області залишив у силі штраф 17 тисяч гривень, накладений за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за повісткою.

У підсумку адміністративний позов залишено без задоволення, а постанова про штраф — без змін.

Обставини справи №526/131/26

Позивач оскаржив постанову т.в.о. начальника ТЦК від 12.01.2026 № R281829, якою його було оштрафовано на 17 000 грн за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Підставою для штрафу стала неявка за повісткою до ТЦК 5 грудня 2025 року для уточнення облікових даних.

Позивач зазначав: справу про адміністративне правопорушення розглянули без його участі; станом на 30.12.2025 він уже пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний непридатним до військової служби; повістку він фактично не отримував.

У зв’язку з цим він просив суд скасувати постанову та закрити провадження.

Відповідач заперечив проти позову, вказавши, що повістка була направлена рекомендованим листом і повернута з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою», що відповідно до Порядку проведення мобілізації є належним підтвердженням оповіщення.

Суд проаналізував: статтю 210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію); статтю 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; Порядок проведення призову під час мобілізації, затверджений постановою КМУ № 560 від 16.05.2024; норми КУпАП щодо доказування та порядку розгляду справ; положення КАС України щодо розподілу доказового обов’язку.

Окремо суд звернув увагу на п. 41 Порядку № 560, який визначає, що днем належного оповіщення у разі направлення повістки поштою є, зокрема, день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою проживання.

Ключові висновки суду

1. Факт оповіщення підтверджений

Повістка була направлена рекомендованим листом. Поштове відправлення повернулося з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».

Суд визнав це належним підтвердженням оповіщення відповідно до Порядку № 560.

2. Поважні причини неявки не доведені

Позивач не надав доказів поважних причин неприбуття та не повідомив ТЦК у триденний строк про неможливість з’явитися, як того вимагає закон.

3. Непридатність до служби не звільняє від обов’язку з’явитися

Суд звернув увагу, що повістка була викликом для уточнення облікових даних. На момент неявки рішення ВЛК ще не існувало. Отже, подальше визнання непридатності не спростовує факту порушення.

4. Постанова відповідає вимогам закону

Суд встановив, що: постанову винесено уповноваженою особою; вона містить усі обов’язкові реквізити, передбачені ст. 283 КУпАП; адміністративне стягнення накладене в межах санкції ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Рішення суду

Суд залишив адміністративний позов без задоволення; залишив постанову про накладення штрафу 17 000 грн без змін.

