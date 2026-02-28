У Львові на вулиці виявили гранату, фото

На вулиці двірничка знайшла бойову гранату із запалом.

У суботу, 28 лютого, на вулиці Володимира Великого у Львові поблизу контейнерного майданчика двірничка натрапила на гранату. На місце оперативно прибули правоохоронці та вибухотехніки, які знешкодили небезпечний предмет. Про інцидент повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, жінка одразу звернулася до відповідних служб, після чого територію обгородили. Фахівці підтвердили, що знайдений предмет — бойова граната із запалом, яку успішно знешкодили.

Пізніше керівник поліції Львівщини Олександр Шляховський уточнив, що попередньо йдеться про бойову ручну оборонну гранату іноземного виробництва. Її залишили в горнятку біля сміттєвого контейнера.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до залишення гранати, а також вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

