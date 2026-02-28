Верховний суд Флориди відсторонив на 90 днів адвоката, який не дочитав ухвалу суду

Санкцію застосували через неповагу до суду та недотримання процесуальних вимог.

Навіть якщо суд припускається помилки, адвокат не має права реагувати емоціями або ігнорувати процесуальні документи. Публічні звинувачення судді та неуважність до ухвал можуть завершитися дисциплінарним покаранням. Саме така ситуація сталася у штаті Флорида зі спеціалістом із боргових спорів Ноамом Джеєм Коеном.

Верховний суд Флориди зупинив його право на адвокатську діяльність строком на 90 днів, передає The Ethics Reporter.

Що сталося

Коен представляв кредитора у справі про стягнення боргу в суді 10-го судового округу штату Флорида. Боржник подав заперечення проти арешту коштів на банківському рахунку. Паралельно адвокат ініціював звернення стягнення на заробітну плату.

Під час дистанційного засідання відповідач захищав себе сам і не мав достатнього розуміння юридичної процедури. За матеріалами дисциплінарної справи, адвокат поводився агресивно, різко реагував на відповіді та наполягав, що боржник говорить неправду.

Суддя Мері Ґрін дійшла висновку, що представник кредитора не надав переконливих доказів, і задовольнила заяву боржника про звільнення від стягнення. У відповідь адвокат просто під час засідання звинуватив суддю в упередженості та «незнанні правових стандартів». Після цього слухання перервали, а питання поведінки адвоката передали на розгляд дисциплінарних органів.

Помилка, яку не виправили

Наступного дня суддя винесла письмову ухвалу, якою звільнила від стягнення не лише кошти на рахунку, а й заробітну плату боржника. У документі було зазначено, що сторони нібито погодили таке рішення.

Адвокат подав заяву про відвід судді та клопотання про перегляд, знову звинувативши її в упередженості. Згодом суддя заявила самовідвід.

Після цього Коен звернувся до нової судді з вимогою ухвалити рішення про звернення стягнення на зарплату боржника. Водночас він не врахував, що попередня ухвала вже містила рішення з цього питання. Як встановили дисциплінарні органи, адвокат не прочитав документ повністю та не звернув уваги на його зміст.

Рішення дисциплінарного органу

Комітет Адвокатської палати Флориди дійшов висновку, що адвокат порушив правила професійної етики. Зокрема, йдеться про обов’язок діяти сумлінно, не підривати авторитет суду та не шкодити здійсненню правосуддя.

Серед обтяжувальних обставин врахували те, що адвокат не визнавав неправомірності своєї поведінки та наполягав на упередженості судді. Також звернули увагу, що відповідач діяв без адвоката і фактично опинився у вразливому становищі.

Водночас пом’якшувальною обставиною стала позитивна характеристика юриста у його громаді.

90 днів зупинення і штраф

Коен погодився на узгоджену процедуру завершення справи та визнав, що не прочитав ухвалу належним чином.

Верховний суд Флориди затвердив 90-денне зупинення права на адвокатську діяльність. Крім того, адвокат має:

припинити практику на час відсторонення;

повідомити клієнтів і суди;

пройти курс із професійної етики;

подати підтвердження виконання вимог;

сплатити 1250 доларів США витрат.

Після завершення строку він зможе автоматично поновити право на практику за умови виконання всіх вимог.

