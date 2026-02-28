  1. У світі

Верховний суд Флориди відсторонив на 90 днів адвоката, який не дочитав ухвалу суду

21:35, 28 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Санкцію застосували через неповагу до суду та недотримання процесуальних вимог.
Верховний суд Флориди відсторонив на 90 днів адвоката, який не дочитав ухвалу суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Навіть якщо суд припускається помилки, адвокат не має права реагувати емоціями або ігнорувати процесуальні документи. Публічні звинувачення судді та неуважність до ухвал можуть завершитися дисциплінарним покаранням. Саме така ситуація сталася у штаті Флорида зі спеціалістом із боргових спорів Ноамом Джеєм Коеном.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Верховний суд Флориди зупинив його право на адвокатську діяльність строком на 90 днів, передає The Ethics Reporter.

Що сталося

Коен представляв кредитора у справі про стягнення боргу в суді 10-го судового округу штату Флорида. Боржник подав заперечення проти арешту коштів на банківському рахунку. Паралельно адвокат ініціював звернення стягнення на заробітну плату.

Під час дистанційного засідання відповідач захищав себе сам і не мав достатнього розуміння юридичної процедури. За матеріалами дисциплінарної справи, адвокат поводився агресивно, різко реагував на відповіді та наполягав, що боржник говорить неправду.

Суддя Мері Ґрін дійшла висновку, що представник кредитора не надав переконливих доказів, і задовольнила заяву боржника про звільнення від стягнення. У відповідь адвокат просто під час засідання звинуватив суддю в упередженості та «незнанні правових стандартів». Після цього слухання перервали, а питання поведінки адвоката передали на розгляд дисциплінарних органів.

Помилка, яку не виправили

Наступного дня суддя винесла письмову ухвалу, якою звільнила від стягнення не лише кошти на рахунку, а й заробітну плату боржника. У документі було зазначено, що сторони нібито погодили таке рішення.

Адвокат подав заяву про відвід судді та клопотання про перегляд, знову звинувативши її в упередженості. Згодом суддя заявила самовідвід.

Після цього Коен звернувся до нової судді з вимогою ухвалити рішення про звернення стягнення на зарплату боржника. Водночас він не врахував, що попередня ухвала вже містила рішення з цього питання. Як встановили дисциплінарні органи, адвокат не прочитав документ повністю та не звернув уваги на його зміст.

Рішення дисциплінарного органу

Комітет Адвокатської палати Флориди дійшов висновку, що адвокат порушив правила професійної етики. Зокрема, йдеться про обов’язок діяти сумлінно, не підривати авторитет суду та не шкодити здійсненню правосуддя.

Серед обтяжувальних обставин врахували те, що адвокат не визнавав неправомірності своєї поведінки та наполягав на упередженості судді. Також звернули увагу, що відповідач діяв без адвоката і фактично опинився у вразливому становищі.

Водночас пом’якшувальною обставиною стала позитивна характеристика юриста у його громаді.

90 днів зупинення і штраф

Коен погодився на узгоджену процедуру завершення справи та визнав, що не прочитав ухвалу належним чином.

Верховний суд Флориди затвердив 90-денне зупинення права на адвокатську діяльність. Крім того, адвокат має:

  • припинити практику на час відсторонення;
  • повідомити клієнтів і суди;
  • пройти курс із професійної етики;
  • подати підтвердження виконання вимог;
  • сплатити 1250 доларів США витрат.

Після завершення строку він зможе автоматично поновити право на практику за умови виконання всіх вимог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд США адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

В Податковий кодекс запровадять термін «податкове зловживання»: що це означає для ФОПів

Податкові органи можуть отримати право ігнорувати формально законні операції, якщо вони не мають реальної економічної мети

Перевірку кандидатів на службу в поліції спростили, але не для всіх: на кого розповсюджується Закон

Рада підтримала законопроект, яким  звільнила ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]