В Сумах оголосили підозру лікарці у справі про смерть жінки після кесаревого розтину

За даними слідства, під час оперативного втручання медикиня неналежно проконтролювала зупинку кровотечі.

У Сумах повідомили про підозру лікарці через неналежне надання допомоги пацієнтці після хірургічного втручання. За інформацією поліції Сумської області, через відсутність належного післяопераційного контролю жінка померла.

Подія сталася у Клінічному перинатальному центру Пресвятої Діви Марії в Сумах, де пацієнтці провели операцію.

До медичного закладу звернулась 27-річна жінка на 39 тижні вагітності. За медичними показаннями наступного дня їй було проведено кесарів розтин. Народився здоровий хлопчик.

Однак, під час проведення оперативного втручання лікарка нещільно наклала шви, після чого не здійснила достатній контроль за зупинкою крововтрати, що призвело до гострої крововтрати на тлі внутрішньо-черевної кровотечі.

Після проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть породіллі.

Медикині оголошено підозру за частиною першою статті 140 Кримінальний кодекс України — неналежне виконання медичним працівником своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт, обмеження або позбавлення волі строком до двох років, а також можливу заборону обіймати певні посади до п’яти років.

