Які трудові книжки потрібно відсканувати першочергово: роз’яснення ПФУ

23:31, 28 лютого 2026
У першу чергу подаються та опрацьовуються дані про трудову діяльність осіб, яким до пенсії за віком залишилося два роки або менше, а також відомості за період до 1 липня 2000 року.
Пенсійний фонд повідомив, що 1 червня 2022 року ухвалено постанову №8-3, яка визначає порядок і черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок. Цим документом внесено зміни до попередньої постанови від 12 березня 2021 року №11-1 щодо подання в електронній формі даних про трудову діяльність працівників, ФОПів і самозайнятих осіб.

Урегульовані питання першочерговості подання відомостей осіб, які найближчим часом набувають права на призначення пенсійних виплат та корегування (внесення змін) у раніше оцифровані дані про трудову діяльність.

Встановлено, що відомості про трудову діяльність працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі подаються в будь-який період протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом України від 05.02.2021 за №1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» з урахуванням першочергового подання та опрацювання відомостей про трудову діяльність осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 2 і менше років, та про трудову діяльність осіб за період до 01 липня 2000 року.

Також зараз не потрібно, у разі змін у трудовій книжці або виправлення неправильного чи неточного запису, надавати скановану книжку повністю. При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються лише титульна сторінка та сторінки зі змінами.

Водночас першочергово подаються та опрацьовуються відомості про трудову діяльність осіб:

  • яким до настання права на пенсію за віком залишилося 2 і менше років;
  • за період до 01 липня 2000 року.

Пенсійний фонд трудова книжка

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

