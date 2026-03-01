Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув, — Дональд Трамп

Алі Хаменеї загинув унаслідок внаслідок авіаударів.

Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок внаслідок авіаударів. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що Хаменеї «не зміг уникнути нашої розвідки та високотехнологічних систем стеження». Його вбивство він назвав «не лише справедливістю для народу Ірану», а й для «всіх великих американців і людей з багатьох країн світу, які були вбиті або понівечені Хаменеї та його бандою кровожерливих головорізів».

Президент США також звернувся до Корпусу вартових ісламської революції та закликав їх об’єднатися з іранськими патріотами, щоб «повернути країні велич, на яку вона заслуговує».

«Втім, потужні та високоточні бомбардування триватимуть безперервно протягом тижня або стільки, скільки буде потрібно для досягнення нашої мети — миру на близькому сході і, зрештою, у світі!» — додав він.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

