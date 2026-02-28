У Пенсійному фонді пояснили, як формується страховий стаж для призначення пенсії

Страховий стаж напряму залежить від офіційної зарплати та сплати внесків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ПФУ пояснили, як формується страховий стаж і як на його тривалість впливають нарахована та офіційно виплачена заробітна плата. Зазначається, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено внески не менше мінімального розміру.

З 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку, а за періоди до цієї дати — на підставі документів, зокрема трудової книжки або інших підтверджувальних документів (про роботу, навчання, військову службу, догляд за дитиною тощо). Стаж, набутий до 2004 року, підтверджується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 12 серпня 1993 року.

Інформацію про наявний страховий стаж можна отримати з довідок ОК-5, ОК-7, замовивши їх в Пенсійному фонді, в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або через додаток ”Дія”.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.