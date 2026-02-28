4000 доларів за втечу зі служби: на Кіровоградщині курсанта засудили за спробу підкупу офіцера

Військовослужбовець запропонував заступнику командира батальйону хабар за незаконний виїзд із частини та безперешкодне пересування Україною.

На Кіровоградщині до 3 років ув’язнення засуджено військовослужбовця за спробу підкупу офіцера заради втечі зі служби. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Так, суд визнав винним курсанта навчального взводу у закінченому замаху на ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, а також у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 369 КК України).

Вироком суду військовослужбовця засуджено до трьох років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у жовтні 2025 року засуджений, маючи на меті ухилитися від проходження військової служби, запропонував заступнику командира батальйону неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів. За ці кошти він намагався отримати незаконне сприяння у виїзді за межі військової частини та подальшому безперешкодному пересуванні територією України.

Офіцер повідомив про протиправну пропозицію правоохоронні органи. Під контролем слідства задокументовано факт передачі першої частини неправомірної вигоди ‒ 2000 доларів, після чого військовослужбовця було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 211 960 гривень.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили.

