У «Дії» не відображаються свідоцтва про шлюб чи народження — куди звертатися
У застосунку «Дія» можуть не відображатися свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу або зміна імені через відсутність РНОКПП в актовому записі ДРАЦС.
Йдеться про ситуації, коли у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян немає реєстраційного номера облікової картки платника податків. Через це цифрові документи не підтягуються до застосунку.
Міністерство юстиції наказом від 22 січня 2026 року № 166/5 затвердило зміни, які дозволяють додати РНОКПП до актового запису за заявою особи. Звернутися можна до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану — незалежно від місця проживання чи реєстрації.
Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту роз’яснило, як це працює та які документи потрібно мати із собою.
Так, через відсутність РНОКПП у реєстрі в «Дії» можуть не відображатися:
- свідоцтво про народження (власне або дитини);
- свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про розірвання шлюбу;
- інформація про розірвання шлюбу на підставі рішення суду;
- запис про зміну імені.
Щоб оновити дані, потрібно подати заяву до відділу ДРАЦС про внесення РНОКПП до актового запису та надати необхідні документи. Якщо актовий запис зберігається в іншому відділі, звернення передадуть за належністю через реєстр.
Після внесення змін достатньо повторно авторизуватися в застосунку «Дія» — документ відобразиться автоматично.
Із собою необхідно мати:
- паспорт громадянина України;
- документ, що підтверджує РНОКПП.
За потреби також можуть знадобитися рішення суду (з відміткою про набрання законної сили) або оригінали документів, що підтверджують родинні зв’язки.
Послугу надають відділи ДРАЦС у межах повноважень, визначених законодавством.
