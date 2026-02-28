У «Дії» не відображаються свідоцтва про шлюб чи народження — куди звертатися

Причиною може бути відсутність РНОКПП в актовому записі ДРАЦС.

У застосунку «Дія» можуть не відображатися свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу або зміна імені через відсутність РНОКПП в актовому записі ДРАЦС.

Йдеться про ситуації, коли у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян немає реєстраційного номера облікової картки платника податків. Через це цифрові документи не підтягуються до застосунку.

Міністерство юстиції наказом від 22 січня 2026 року № 166/5 затвердило зміни, які дозволяють додати РНОКПП до актового запису за заявою особи. Звернутися можна до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану — незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту роз’яснило, як це працює та які документи потрібно мати із собою.

Так, через відсутність РНОКПП у реєстрі в «Дії» можуть не відображатися:

свідоцтво про народження (власне або дитини);

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про розірвання шлюбу;

інформація про розірвання шлюбу на підставі рішення суду;

запис про зміну імені.

Щоб оновити дані, потрібно подати заяву до відділу ДРАЦС про внесення РНОКПП до актового запису та надати необхідні документи. Якщо актовий запис зберігається в іншому відділі, звернення передадуть за належністю через реєстр.

Після внесення змін достатньо повторно авторизуватися в застосунку «Дія» — документ відобразиться автоматично.

Із собою необхідно мати:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує РНОКПП.

За потреби також можуть знадобитися рішення суду (з відміткою про набрання законної сили) або оригінали документів, що підтверджують родинні зв’язки.

Послугу надають відділи ДРАЦС у межах повноважень, визначених законодавством.

