  1. В Україні

У «Дії» не відображаються свідоцтва про шлюб чи народження — куди звертатися

19:49, 28 лютого 2026
Причиною може бути відсутність РНОКПП в актовому записі ДРАЦС.
У застосунку «Дія» можуть не відображатися свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу або зміна імені через відсутність РНОКПП в актовому записі ДРАЦС.

Йдеться про ситуації, коли у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян немає реєстраційного номера облікової картки платника податків. Через це цифрові документи не підтягуються до застосунку.

Міністерство юстиції наказом від 22 січня 2026 року № 166/5 затвердило зміни, які дозволяють додати РНОКПП до актового запису за заявою особи. Звернутися можна до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану — незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту роз’яснило, як це працює та які документи потрібно мати із собою.

Так, через відсутність РНОКПП у реєстрі в «Дії» можуть не відображатися:

  • свідоцтво про народження (власне або дитини);
  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про розірвання шлюбу;
  • інформація про розірвання шлюбу на підставі рішення суду;
  • запис про зміну імені.

Щоб оновити дані, потрібно подати заяву до відділу ДРАЦС про внесення РНОКПП до актового запису та надати необхідні документи. Якщо актовий запис зберігається в іншому відділі, звернення передадуть за належністю через реєстр.

Після внесення змін достатньо повторно авторизуватися в застосунку «Дія» — документ відобразиться автоматично.

Із собою необхідно мати:

  • паспорт громадянина України;
  • документ, що підтверджує РНОКПП.

За потреби також можуть знадобитися рішення суду (з відміткою про набрання законної сили) або оригінали документів, що підтверджують родинні зв’язки.

Послугу надають відділи ДРАЦС у межах повноважень, визначених законодавством.

мінюст Дія Міністерство юстиції України

Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

В Податковий кодекс запровадять термін «податкове зловживання»: що це означає для ФОПів

Податкові органи можуть отримати право ігнорувати формально законні операції, якщо вони не мають реальної економічної мети

Перевірку кандидатів на службу в поліції спростили, але не для всіх: на кого розповсюджується Закон

Рада підтримала законопроект, яким  звільнила ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

